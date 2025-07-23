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وفاة 10 وإصابة 14 في حريق غابات بوسط تركيا

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أنقرة (رويترز) – قال وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يومقلي يوم الأربعاء إن 10 رجال إطفاء في مقاطعة إسكي شهر بوسط البلاد لقوا حتفهم وأصيب 14 في أثناء محاولتهم احتواء حريق هائل.

ويكافح رجال الإطفاء وفرق الإنقاذ منذ الساعات الأولى من يوم الأربعاء لاحتواء حريق غابات في منطقة سيد غازي في إسكي شهر.

وذكر يومقلي للصحفيين أن 24 من رجال الإطفاء حوصروا في الحريق عندما غيرت الرياح اتجاهها فجأة وقذفت ألسنة اللهب نحوهم. وأضاف الوزير أنهم نقلوا على الفور إلى المستشفى، لكن 10 منهم لقوا حتفهم، بينما لا يزال 14 آخرون يتلقون العلاج.

وتابع يومقلي أن سبعة حرائق غابات لا تزال مشتعلة في خمس مقاطعات بوسط تركيا وغربها يوم الأربعاء.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية