وكالة: إيران تشكك في استمرار وقف إطلاق النار مع إسرائيل

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دبي (رويترز) – نقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء يوم الأحد عن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية عبد الرحيم موسوي قوله لوزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إن لدى طهران شكوكا كبيرة في التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار.

وأنهى وقف إطلاق النار حربا جوية استمرت 12 يوما بين الجانبين.

وقال موسوي “بما أن لدينا شكوكا تامة في وفاء العدو بالتزاماته، بما في ذلك وقف إطلاق النار، فإننا مستعدون لمنحه ردا قويا إذا كرر العدوان”.