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وكالة: إيران قد تجري محادثات نووية مع الترويكا الأوروبية الأسبوع المقبل

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دبي (رويترز) – ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء يوم الأحد أن إيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا اتفقوا على إجراء محادثات بشأن برنامج طهران النووي، وذلك بعد تحذيرات الدول الأوروبية الثلاث، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، من أن عدم استئناف المفاوضات سيؤدي إلى إعادة فرض عقوبات دولية على إيران.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله “جرى الاتفاق على مبدأ المحادثات، لكن المشاورات مستمرة بشأن موعد ومكان انعقادها. ولم يُحدد البلد الذي قد تعقد فيه المحادثات الأسبوع المقبل”.

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