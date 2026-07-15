وكالة: المغرب وقع اتفاقا للانضمام إلى قوة الاستقرار الدولية في غزة

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الرباط 15 يوليو تموز (رويترز) – أفادت وسائل إعلام رسمية مغربية بأن المغرب وقع اليوم الأربعاء اتفاقا للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية في غزة.

وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أنه تم توقيع الاتفاق في الرباط خلال اجتماع حضره وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة وكبار المسؤولين العسكريين ونيكولاي ملادينوف، مبعوث مجلس السلام إلى غزة، بالإضافة إلى وفد ضم قائد قوة الاستقرار الدولية.

ونقلت الوكالة عن بيان لإدارة الدفاع الوطني المغربية أن الاتفاق “يجسد الإرادة المشتركة للمساهمة عبر مبادرات إنسانية وأمنية ملموسة في بناء مناخ من السلم والأمن في هذه المنطقة”.

وأفادت الوكالة بأن مجلس السلام في غزة وقيادة قوة الاستقرار الدولية رحبا بقرار المغرب الانضمام إلى المبادرة، مشيرين إلى خطط لنشر ضباط عسكريين كبار وعناصر من الدرك والشرطة، فضلا عن إقامة مستشفى عسكري ميداني.

وأعاد المغرب، الحليف المقرب للولايات المتحدة، العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في 2020 ويؤيد حل الدولتين لتسوية الصراع في الشرق الأوسط.

(تغطية صحفية أحمد الجشتيمي – إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)