وكالة: مقتل 3 أطفال سوريين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

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القاهرة (رويترز) – ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية يوم الثلاثاء أن ثلاثة أطفال سوريين قتلوا في غارة إسرائيلية على بلدة أم التوت في جنوب لبنان بالقرب من الحدود مع إسرائيل.

وذكرت الوكالة في وقت سابق من يوم الثلاثاء أن سوريين اثنين قتلا في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية على طريق كفرتبنيت – الخردلي في جنوب لبنان، مما يرفع إجمالي القتلى السوريين إلى خمسة في يوم واحد.

وتسعى رويترز للحصول على تعليق من إسرائيل حول الواقعتين.

وتنفذ إسرائيل غارات جوية شبه يومية في سوريا ولبنان منذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول على بلدات حدودية في جنوب إسرائيل، والرد الإسرائيلي بعملية عسكرية في قطاع غزة من ذلك الحين.

وبدأت جماعات أخرى متحالفة مع إيران، منها جماعة حزب الله اللبنانية وفصائل شيعية مسلحة في سوريا والعراق، استهداف إسرائيل بعد فترة وجيزة من هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول فيما أطلقوا عليها “جبهة إسناد” لتخفيف الضغط العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة.