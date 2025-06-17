وكالة الطاقة الذرية: إصابة مباشرة لمحطة في منشأة نطنز الإيرانية جراء هجوم إسرائيلي

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فيينا (رويترز) – قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن الهجوم العسكري الإسرائيلي على المجمع النووي الإيراني في نطنز أصاب بشكل مباشر محطة تخصيب اليورانيوم تحت الأرض هناك.

ويمثل ذلك تراجعا عن تقييم أولي للوكالة جاء فيه أن المحطة تعرضت لإصابة غير مباشرة.

ومنذ أن شنت إسرائيل هجمات واسعة النطاق على إيران يوم الجمعة، تقدم الوكالة إفادات حول تقييمها للأضرار التي لحقت بالمواقع النووية على الرغم من عدم تمكنها من إجراء عمليات تفتيش.

وذكرت الوكالة في وقت سابق أن محطة التخصيب التجريبية فوق الأرض في نطنز دُمرت، لكن المحطة الأكبر تحت الأرض لم تتعرض لأضرار مباشرة، على الرغم من أن رافائيل جروسي المدير العام للوكالة قال أمس الاثنين إن أجهزة الطرد المركزي في المحطة تضررت بشدة على الأرجح بسبب هجوم على إمدادات الكهرباء بالمحطة.

لكن الوكالة قالت يوم الثلاثاء عبر منصة إكس “استنادا إلى التحليل المستمر لصور الأقمار الصناعية عالية الدقة التي جُمعت بعد هجمات يوم الجمعة، حددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عناصر إضافية تشير إلى تأثيرات مباشرة على قاعات التخصيب تحت الأرض في نطنز”.

وأضافت أنه “لا يوجد أي تغيير يمكن الإبلاغ عنه” في الموقعين النوويين الرئيسيين الآخرين في إيران؛ أصفهان وفوردو.

وكان جروسي قال يوم الاثنين إنه لا يوجد أي ضرر واضح في فوردو حيث تخصب إيران اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 بالمئة، أي ما يقارب درجة 90 بالمئة اللازمة لصنع الأسلحة، في المحطة المقامة في عمق جبل.

وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن عدة منشآت في مجمع أصفهان النووي دُمرت، بما في ذلك المحطة الإيرانية التي تعالج اليورانيوم بما يسمح بتخصيبه داخل أجهزة الطرد المركزي.