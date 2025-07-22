وكالة فرانس برس تطلق مناشدة لإجلاء صحفييها المستقلين من غزة

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القدس (رويترز) – دعت وكالة فرانس برس للأنباء إسرائيل يوم الثلاثاء إلى السماح بالإجلاء الفوري لمراسليها المستقلين وعائلاتهم من قطاع غزة، مشيرة إلى تدهور الظروف المعيشية وتصاعد المخاطر على سلامتهم.

وقالت الوكالة في بيان إن صحفييها المستقلين يواجهون “وضعا مروعا” في غزة.

وقالت الوكالة “منذ أشهر ونحن نشهد، ونحن عاجزون، التدهور الدراماتيكي لظروفهم المعيشية”، مضيفة أن الوضع أصبح لا يطاق على الرغم من “الشجاعة المثالية والالتزام المهني والصمود” الذي يتحلى به فريقها المحلي.

وجاء بيان إدارة الوكالة بعد أن أصدرت رابطة صحفيي وكالة فرانس برس بيانها الخاص الذي قالت فيه إن زملاءها في غزة يواجهون خطر الموت جوعا.

وقالت فرانس برس إنها نجحت في إجلاء ثمانية من موظفيها وعائلاتهم من غزة في الفترة ما بين يناير كانون الثاني وأبريل نيسان 2024، بعد أشهر من الجهود مشيرة إنها تسعى الآن إلى تأمين ممر آمن لمراسليها الفلسطينيين المستقلين، على الرغم من “الصعوبة البالغة لمغادرة منطقة خاضعة لحصار صارم”.

ولم يستجب الجيش الإسرائيلي ومكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الفور لطلب التعليق على بيان الوكالة.

وتمنع إسرائيل الصحفيين الدوليين من دخول غزة منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023. وقالت فرانس برس إن عمل صحفييها الفلسطينيين المستقلين لا يزال حاسما في نقل الأخبار للعالم، لكنها قالت إن عليهم الآن المغادرة بسبب الخطر على حياتهم.

وتعمل وكالة رويترز أيضا مع الصحفيين المستقلين في غزة.

وقال متحدث باسم رويترز “إن وكالة رويترز قلقة للغاية على صحة وسلامة صحفييها المستقلين في غزة الذين نتواصل معهم بشكل يومي. إن الصعوبة الشديدة في الحصول على الغذاء تؤدي إلى زيادة مستويات الجوع والمرض لديهم ولدى جميع سكان غزة”.

ومضى يقول “نوفر للمتعاونين معنا دعما ماليا إضافيا لمساعدتهم، وفي حال رغبوا بمغادرة القطاع، سنقدم أي مساعدة ممكنة لمساعدتهم على الخروج”.