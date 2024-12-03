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يوروليغ: أبو ظبي تستضيف المربع الذهبي في نسخة 2025

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ستستضيف أبو ظبي المربع الذهبي لبطولة يوروليغ، الأهم في كرة السلة ضمن القارة الأوروبية، كما علمت وكالة “فرانس برس” الثلاثاء من مصدر مقرب من الملف، مؤكدا معلومات نشرها موقع “سدنا” اليوناني.

وصوّتت الأندية المساهمة في المسابقة الأهم على الصعيد القاري لتنظيم المربع الذهبي في إمارة أبو ظبي في نهاية أيار/مايو 2025.

وهي المرة الأولى التي ستنظم فيها مباريات رسمية في مسابقة يوروليغ خارج القارة الأوروبية باستثناء اسرائيل.

ولم يتبق سوى توقيع العقد الذي يربط يوروليغ وشركة التسويق الرياضي “آي أم جي” وإمارة أبو ظبي كما أعلن المصدر.

ومن المقرر أن تقام مبارتا نصف النهائي في 23 أيار/مايو، ومباراة تحديد المركز الثالث والنهائي في الخامس والعشرين منه.

ويتوقع أن تستضيف قاعة الاتحاد أرينا المباريات، بعد أن احتضنت مباريات عدة تحضيرية لموسم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه) ومبارتين تحضيريتين للمنتخب الأميركي قبل الألعاب الأولمبية الصيف الماضي.

وتتوسع بطولة يوروليغ نحو الإمارات منذ حوالي سنتين. وبهدف زيادة نموها نحو أسواق جديدة، تدرس أيضا منح امتياز لفريق مقره في الإمارات، قد ينضم في بادئ الأمر إلى بطولة يوروكوب الرديفة.

وأشار المصدر إلى أن “أبوظبي تمثل خطوة أولى في منطقة جديدة، لكن يبقى أن يتم تحديد ما إذا كان هذا الأمر قد يؤدي إلى أنشطة أخرى في الشرق الأوسط”. 

وكانت برلين استضافت المربع النهائي للنسخة الماضية، حيث فاز باناثينايكوس اليوناني على ريال مدريد الإسباني 95-80 في النهائي.

ن ك/ز ر/جأش 

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