11 متهما بالاحتيال على برنامج ميديكير الأميركي انطلاقا من روسيا

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اتهم مدعون فدراليون أميركيون الجمعة 11 شخصا بالضلوع في مخطط يعمل انطلاقا من روسيا للاحتيال على برنامج التأمين الصحي لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة (ميديكير)، يشمل مطالبات بقيمة 10,6 مليار دولار عبر فواتير مزورة لأجهزة ومعدات طبية.

وقال المدعون إن “المنظمة الإجرامية العابرة للحدود الوطنية” نظمت عملية احتيال وغسيل أموال في مجال الرعاية الصحية كان يمكن أن تجني من خلالها مليارات الدولارات، عن طريق شراء عشرات الشركات المختصة ببيع أجهزة ومعدات طبية من مالكين شرعيين.

وقال المدعون في الملف إن المدعى عليهم سرقوا المعلومات الشخصية لأكثر من مليون مستفيد من برنامج ميديكير واستخدموها لتقديم مطالبات بمليارات الدولارات من ميديكير وشركات التأمين المتعاقدة معه.

وقُدّمت المطالبات من خلال شركات المعدات الطبية التي اشترتها المجموعة، لكن هذه المعدات لم تُرسَل قط.

ونصت الوثيقة المقدمة للمحكمة على أنه “منذ آب/أغسطس 2022 تقريبا وحتى أيلول/سبتمبر 2024، قدّم المدعى عليهم … مطالبات احتيالية بقيمة تقارب 10.6 مليار دولار أميركي لقاء معدات طبية معمرة”. ومن بين هذه المطالبات، دفع برنامج الرعاية الصحية ميديكير نحو 41 مليون دولار بينما دفعت الشركات المتعاقدة معه نحو 900 مليون دولار.

وقال مسؤولون إن شخصا يُدعى الإمام نعمة الله مقيم في روسيا هو من دبر هذه العملية، وكان يدير شؤون المتهمين الآخرين الذين كانوا في إستونيا وجمهورية التشيك والولايات المتحدة.

وذكرت لائحة الاتهام أنه تم الكشف عن عملية الاحتيال بعد أن أبلغ “مئات الآف الأميركيين شركة ميديكير ومتعاقديها عن مخاوفهم بعد تلقيهم توضيحات بشأن نماذج استحقاقات تزعم أنهم تلقوا” معدات لم يطلبوها أو يتسلموها.

اف/غد/ص ك