12 قتيلا وأكثر من 20 مفقودا إثر فيضانات في غرب اليمن (إعلام تابع للحوثيين)

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تسببت فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة في غرب اليمن ليل الثلاثاء الأربعاء، بمصرع 12 شخصا على الأقلّ فيما لا يزال أكثر من 20 آخرين في عداد المفقودين، وفق ما أفادت قناة “المسيرة” التابعة لحركة “أنصار الله” (الحوثيين).

ونقلت القناة عن مصدر في الدفاع المدني في محافظة المحويت الخاضعة لسيطرة المتمردين، قوله إنه تمّ “العثور على جثامين 12 مفقودا (…) من أصل 33 من المتضررين نتيجة السيول في مديرية ملحان بالمحويت” غرب العاصمة صنعاء.

وتسببت الفيضانات خلال الليل بانهيارات أرضية وتدمير منازل ومحلات تجارية بالإضافة إلى قطع طرق. ويعوق ذلك بالإضافة إلى وعورة المنطقة، الوصول إلى القرى المتضررة، بحسب “المسيرة”.

وأعلنت حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، أنها شكلت غرفة عمليات لتنسيق أعمال الإغاثة.

ومنذ أواخر تموز/يوليو، تسببت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في اليمن بمقتل 60 شخصا وألحقت أضرارا بـ268 ألف شخص، بحسب الأمم المتحدة.

ووجهت تحذيرات الى سكان المحافظات الواقعة في غرب اليمن ووسطه من استمرار هطول أمطار غزيرة في الأسابيع المقبلة.

وقالت منظمة الصحة العالمية الاثنين “من المتوقع أن يزداد هطول الأمطار في الأشهر المقبلة، ويُتوقع أيضا أن تشهد المرتفعات الوسطى والمناطق الساحلية على البحر الأحمر وأجزاء من المرتفعات الجنوبية مستويات (متساقطات) غير مسبوقة تتجاوز 300 ملم”.

ويشهد اليمن، الغارق في نزاع منذ عقد، سيولا جارفة كل عام تتسبب بها أمطار غزيرة، في وقت تزيد ظاهرة التغيّر المناخي من وتيرة هطول المتساقطات وشدّتها.

ونبهت الأمم المتحدة في آب/أغسطس الحالي الى حاجة ملحة لمبلغ 4,9 ملايين دولار لتوسيع نطاق الاستجابة العاجلة للظواهر المناخية الشديدة في اليمن.

هع/أم/ع ش/ب ق