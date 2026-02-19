16 قتيلا على الأقل في انهيار مبنى بمدينة كراتشي الباكستانية

afp_tickers

2دقائق

أسفر انهيار مبنى في مدينة كراتشي الباكستانية جراء انفجار في وقت باكر صباح الخميس عن مقتل 16 شخصا على الأقل بينهم أطفال، بينما كانت العائلات تُعدّ السحور خلال شهر رمضان، وفق ما أفادت فرق الإسعاف لوكالة فرانس برس.

وقال المتحدث باسم وكالة الإسعاف الإقليمية حسن خان لوكالة فرانس برس “لقي 16 شخصا بينهم نساء وأطفال حتفهم، وأصيب 13 آخرون”، مشيرا إلى أن المبنى المكون من ثلاث طبقات والواقع في ضاحية سولجر بازار المكتظة بالسكان انهار لسبب “مجهول” إثر الانفجار الذي وقع قرابة الساعة الرابعة فجرا.

وقال المسؤول في البلدية نصر الله عباسي لوكالة فرانس برس “يبدو أنّ انفجارا وقع بسبب الغاز، لكنّ التحقيق سيُحدد ملابسات الحادث”.

في 27 تموز/يوليو من العام الماضي، انهار مبنى في حي لياري الفقير في كراتشي، ما أسفر عن مقتل 27 شخصا وإصابة 10 آخرين.

وتشهد باكستان باستمرار حوادث انهيار للأسقف والمباني، ويعود ذلك أساسا إلى تدني معايير السلامة واستخدام مواد بناء رديئة في هذا البلد الواقع في جنوب آسيا والذي يزيد عدد سكانه عن 240 مليون نسمة.

وفي كراتشي وحدها، أعلنت الحكومة أن حوالى 600 مبنى مهددة بالانهيار.

وتعاني المدينة التي تضم أكثر من 20 مليون نسمة، من تردي وضع أبنيتها والتوسع العمراني غير القانوني وتهالك البنية التحتية، فضلا عن مشاكل الاكتظاظ السكاني وضعف تطبيق قوانين البناء.

سما/جك/دص