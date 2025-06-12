19 وفاة بالحمى النزفية في العراق منذ مطلع 2025 (وزارة الصحة)

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أعلنت وزارة الصحة العراقية الخميس تسجيل 19 وفاة بالحمى النزفية من بين 123 إصابة مؤكّدة منذ مطلع 2025، داعية إلى احترام إجراءات النظافة العامة عند “التعامل مع المواشي” إذ تساهم بانتقال هذا المرض الفيروسي.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، يحدث انتقال حمى القرم-الكونغو النزفية إلى البشر “إمّا عن طريق لدغات القراد أو بملامسة دم أو أنسجة الحيوانات المصابة خلال الذبح أو بعده مباشرة”.

وقال المتحدّث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر الخميس في بيان إن وزارته “سجّلت منذ بداية 2025 حتى الآن 123 إصابة مؤكدة بالحمى النزفية بينها 19 وفاة” خمسة منها في العاصمة بغداد.

ولفت إلى أن “مئات الإصابات تماثلت للشفاء سابقا بعد التشخيص المبكر وتلقي العلاج”.

ولا لقاح لهذا المرض عند الإنسان أو الحيوان، أما أعراضه الأولية فهي الحمى وآلام العضلات وآلام البطن. لكن عند تطوره، يؤدي إلى نزف من العين والأذن والأنف، وصولا إلى فشل في أعضاء الجسم ما يؤدي إلى الوفاة، بحسب وزارة الصحة في العراق الذي سجل أولى الإصابات بهذا الفيروس عام 1979.

وتؤدي الإصابة بفيروس الحمى النزفية إلى الوفاة بمعدل يراوح بين 10 إلى 40 في المئة من المصابين، وفق منظمة الصحة العالمية.

وسُجّلت غالبية الإصابات هذا العام في العراق في محافظة ذي قار (36 إصابة)، وهي منطقة ريفية فقيرة في جنوب البلد تربى فيها الأبقار والأغنام والماعز والجاموس، وكلها حيوانات وسيطة ناقلة لهذا المرض.

ويعدّ مربو الماشية والعاملون في مجال الجزارة، وفقا لوزارة الصحة، الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.

ودعا البدر “الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الجزر والرعي العشوائي وتداول المواشي خارج الأطر القانونية لما تمثله من تهديد بنقل الأمراض الانتقالية”.

وشدّد على ضرورة “حفظ اللحوم مجمدة جيدا وطهيها بحرارة عالية” و”اتباع إجراءات النظافة العامة وارتداء الملابس الواقية عند التعامل مع المواشي”.

وفي 2022 بين الأول من كانون الثاني/يناير و22 أيار/مايو، سجل العراق ما لا يقلّ 212 إصابة و27 وفاة بالحمى النزفية، وفق بيانات لمنظمة الصحة العالمية مستندة إلى إحصاءات رسمية.

وعزا مسؤول في المنظمة حينها ارتفاع عدد الإصابات إلى “فرضيات” عدة، مشيرا لوكالة فرانس برس إلى غياب حملات التعقيم التي أجرتها السلطات للحيوانات خلال عامي 2020 و2021، بسبب الإغلاق المرتبط بانتشار فيورس كوفيد-19، ما أدّى إلى “تنامي أعداد الحشرات”.

كبج/الح