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259 ألف مستفيد من مشروع “حفظ النعمة” الخيري في إمارة الفجيرة خلال النصف الأول من 2025

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استفاد 259 ألف شخص خلال النصف الأول من 2025 من مشروع “حفظ النعمة’ التابع لجمعية الفجيرة الخيرية والقائم على إعادة توزيع فائض الطعام على المحتاجين، على ما أفادت وكالة أنباء الامارات (وام) السبت.

واعتبرت الوكالة الرسمية الأمر بمثابة “إنجاز نوعي يعكس ريادة الإمارة في العمل الخيري المستدام”.

وأكد المدير العام للجمعية يوسف راشد المرشودي في تصريحات للوكالة الإماراتية أن المشروع يجسّد تعزيز التكافل الاجتماعي وصون كرامة الإنسان، من خلال جمع فائض الطعام من المناسبات والفنادق والمؤسسات، وإعادة توزيعه على الأسر المتعففة والمستفيدين وفق أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية، بالشراكة مع مختلف القطاعات والمتطوعين”.

وشدد على أن “الجمعية عززت وصول المساعدات بكرامة إلى المستفيدين عبر نشر 88 وحدة توزيع طعام مبرّدة “حفظ النعمة” في مواقع استراتيجية في المساجد والأحياء السكنية في الفجيرة ودبا، بما يضمن وصول المستفيدين إليها بسهولة وفي أجواء تحفظ خصوصيتهم”.

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