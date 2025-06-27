300 ألف طلب في ساعة على سيارة شاومي الكهربائية رباعية الدفع

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أعلنت شركة شاومي الصينية لصناعة السيارات الكهربائية أنها تلقت 300 ألف طلب مسبق في ساعة واحدة لأول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات من إنتاجها.

أطلقت شاومي ومقرها في بكين، العام الماضي سيارة سيدان كهربائية بنسبة 100% من طراز “إس يو 7”.

وأعلنت المجموعة مساء الخميس على شبكة “ويبو” للتواصل الاجتماعي تسجيل 289 ألف طلب مسبق في ساعة واحدة لطراز “واي يو 7” وهي أول سيارة رياضية رباعية الدفع من إنتاجها، وهو طراز بخمسة مقاعد يبدأ سعره من 253500 يوان (30200 يورو).

وقال مؤسس المجموعة ورئيسها التنفيذي لي جون، إنه ذهل بتهافت العملاء.

وأضاف “إنه أمر لا يصدق. في دقيقتين، تلقينا 196 ألف طلب مسبق، من بينها 128 ألفا نهائية غير قابلة للاسترداد”.

ويأتي التهافت المتزايد على المنتجات التكنولوجية المتطورة فيما تحاول الحكومة تشجيع الاستهلاك والابتكار، أملا بتحريك النمو.

لل/الح/ص ك