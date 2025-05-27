300 كاتب بالفرنسية بينهم فائزان بنوبل الأدب دانوا “الإبادة الجماعية” في غزة

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دانَ نحو 300 كاتب بالفرنسية في مقال نشر الثلاثاء، من بينهم اثنان من الحائزين جائزة نوبل للأدب هما آني إرنو وجان ماري غوستاف لوكليزيو، ما وصفوه بـ”الإبادة الجماعية” للسكان في غزة، ودعوا إلى “وقف فوري لإطلاق النار”.

وكتب هؤلاء في المقال الذي نشرته صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية: “تماما كما كان من الملحّ وصف الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يتعين علينا اليوم أن نصف ما يحدث بأنه +إبادة جماعية+”.

وأضافوا “أكثر من أي وقت مضى، نطالب بفرض عقوبات على دولة إسرائيل، ونطالب بوقف فوري لإطلاق النار، يضمن الأمن والعدالة للفلسطينيين، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، وآلاف السجناء الفلسطينيين المعتقلين تعسفيا في السجون الإسرائيلية، ويضع نهاية فورية لهذه الإبادة الجماعية”.

ومن بين الموقعين على المقال كتّاب فازوا أخيرا بجائزة غونكور الأدبية المرموقة، كإيرفيه لو تيلييه وجيروم فيراري ولوران غوديه وبريجيت جيرو وليلى سليماني وليدي سالفير، ومحمد مبوغار سار ونيكولا ماتيو وإيريك فويّار.

وردا على الهجوم غير المسبوق الذي نفذه عناصر من حماس تسللوا إلى جنوب إسرائيل من قطاع غزة المجاور في السابع من تشرين الأول/أكتوبر ، يشن الجيش الإسرائيلي هجوما منذ أكثر من 19 شهرا في هذه المنطقة الفلسطينية المحاصرة والمدمرة التي يعاني سكانها الجوع.

وكثفت إسرائيل هجومها على غزة في 17 أيار/مايو بهدف معلن هو تحرير آخر الرهائن والسيطرة على القطاع بأكمله والقضاء على حركة حماس التي أشعل هجومها غير المسبوق على اسرائيل في 7 تشرين الأول/اكتوبر 2023 الحرب.

وتتزايد الاتهامات ضد إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” في غزة من الأمم المتحدة ومجموعات حقوق الإنسان والعديد من البلدان، لكنّ هذه المصطلح الذي رفضته إسرائيل بشدة، يثير انقساما بين مراقبي هذه الحرب.

وشدد موقعو المقال على أن هذا الوصف “ليس شعارا”، رافضين “إبداء تعاطف عام غير مجدٍ، من دون توصيف ماهية هذا الرعب”.

وخلّف هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل 1218 قتيلا، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد وكالة فرانس برس استنادا إلى الأرقام الرسمية.

كذلك، تم خلال الهجوم خطف 251 رهينة، لا يزال 57 منهم في غزة، بينهم 34 قالت إسرائيل إنهم قضوا، و20 “على قيد الحياة بالتأكيد”، وفقا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ومنذ بدء الحرب، بلغ عدد القتلى الفلسطينيين في غزة 53977، غالبيتهم مدنيون نساء وأطفال، كما أصيب 122797. وقتل 3822 فلسطينيا على الأقل منذ استئناف إسرائيل ضرباتها وعملياتها العسكرية، وفقا لأحدث حصيلة أوردتها الأحد وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة.

هه/ب ح/رك