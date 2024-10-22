31 قتيلا في غارة للجيش السوداني على مسجد الأحد في ولاية الجزيرة (ناشطون)

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قالت لجنة من الناشطين المحليين الثلاثاء إن 31 شخصا قتلوا في غارة جوية للجيش السوداني على مسجد في مدينة ود مدني بوسط البلاد الأحد.

وقالت لجنة المقاومة في ود مدني، وهي واحدة من مئات المجموعات التطوعية التي تنسق المساعدات في جميع أنحاء البلاد التي مزقتها الحرب، في بيان تلقته وكالة فرانس برس إن الهجوم وقع “بعد صلاة العشاء” واستهدف مسجد الشيخ الجيلي ومحيطه في حي الامتداد الغربي، في عاصمة ولاية الجزيرة جنوب الخرطوم.

واتهمت لجنة المقاومة الجيش باستخدام “البراميل المتفجرة” في القصف، متحدثة عن “عشرات الأشلاء والجثامين… لم يتم التعرف عليها الى الآن”.

اندلعت الحرب في السودان منتصف نيسان/أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح الرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة حليفه السابق محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي.

وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف، وتسببت بأزمة انسانية بالغة ونزوح الملايين.

ويخوض الطرفان معارك عنيفة في ولاية الجزيرة التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع منذ أواخر العام الماضي.

ويواجه طرفا النزاع اتهامات بارتكاب جرائم حرب تشمل استهداف المدنيين والقصف العشوائي على مناطق مدنية وصولا الى إعاقة وصول المساعدات الانسانية أو نهبها.

وتُتهم قوات الدعم السريع على وجه الخصوص بعمليات نهب على نطاق واسع ومحاصرة قرى وارتكاب أعمال عنف جنسي ممنهجة في الجزيرة ومختلف أنحاء السودان.

بور-بها/كام/ص ك