32,3 مليار درهم حجم سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات خلال 2024

afp_tickers

2دقائق

بلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات العام الماضي 32,3 مليار درهم (8,8 مليارات دولار)، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن النسخة الخامسة من تقرير التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024 الصادر عن “إي. زي. دبي” بالتعاون مع “يورومونيتور إنترناشيونال”.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن تصل قيمته إلى أكثر من 50,6 مليار درهم (13,8 مليار دولار) بحلول العام 2029.

وفي العام الماضي، تصدّرت فئات الملابس والأحذية، والإلكترونيات الاستهلاكية، ومنتجات العناية المنزلية قائمة المنتجات الأعلى قيمة، وفق التقرير.

وأظهرت نتائج استطلاع المستهلك الرقمي الصادر عن “يورومونيتور” أن بطاقات الائتمان والخصم لا تزال الوسيلة الأكثر استخداما للدفع عند التسوق عبر الإنترنت في الإمارات، إلا أن استخدام المحافظ الرقمية سجل نموا لافتا، وارتفع من 41 بالمئة في 2020 إلى 53 بالمئة في 2024.

كذلك، تشهد خيارات الدفع البديلة، مثل “اشترِ الآن وادفع لاحقا”، إقبالا متزايدا، لما توفره من مرونة تسهم في زيادة نسب إتمام عمليات الشراء ورفع متوسط قيمة السلة الشرائية، ما يعكس ثقة المستهلكين في هذه الحلول.

ويُعد تقديم خدمات التوصيل والإرجاع المجانية من أبرز العوامل المحفّزة لنمو التجارة الإلكترونية في الدولة، حيث تعتمد المتاجر الإلكترونية على هذه الإستراتيجيات لتعزيز رضا العملاء، مع إدارة التكاليف اللوجستية بكفاءة للحفاظ على ربحيتها.

ويواصل قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات نموه اللافت، مدفوعا بجيل شاب بارع في مجال التكنولوجيا ويفضّل التسوّق عبر الإنترنت، إلى جانب توافر بنية تحتية رقمية متقدمة، وانتشار خدمات الإنترنت، وكفاءة أنظمة التوصيل، وفق “وام”.

م ل/