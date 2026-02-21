35 مليون درهم لحملة حدّ الحياة لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعا

قدم فاعل خير مبلغ 35 مليون درهم (9,5 مليون دولار أميركي)، دعماً لحملة “حد الحياة” لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، والتي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، على ما أوردت وكالة انباء الإمارات (وام) السبت.

وتهدف حملة “حدّ الحياة” لجمع مليار درهم (272,3 مليون دولار) على الأقل يتم استثمارها في تنفيذ برامج ومشاريع مستدامة تسهم في مكافحة الجوع بين الأطفال في العالم.