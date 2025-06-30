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4,1 مليون نسمة عدد سكان إمارة أبوظبي لعام 2024 بنمو نسبته 7,5%

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نما عدد سكان إمارة أبوظبي بنسبة 7,5% في عام 2024، ليتجاوز 4 ملايين نسمة، على ما أوردت وكالة انباء الإمارات (وام) الإثنين.

ونقلت الوكالة الرسمية عن إحصاءات جديدة صادرة عن مركز الإحصاء في أبوظبي أنّ عدد سكان العاصمة الإماراتية وصل في 2024 إلى 4 ملايين و135 ألفا و985 نسمة.

وشهد عدد سكان الإمارة خلال العقد الماضي ارتفاعاً بنسبة 51%، أي من 2,7 مليون نسمة في عام 2014 إلى أكثر من 4,1 ملايين نسمة في عام 2024، بحسب المصدر نفسه.

ويتزامن هذا التوسُّع الديموغرافي المستدام مع ما حقَّقته الإمارة من إنجازات اقتصادية تشمل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3,8% خلال العالم الماضي إلى أعلى مستوياته عند 1,2 تريليون درهم (326,7 مليار دولار)، بدعم القطاعات غير النفطية التي نمت بنسبة 6,2% لتشكل 54,7% من إجمالي الناتج الاقتصادي، بحسب ما أفادت “وام”.

هت/لين

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