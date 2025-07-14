48 قتيلا في هجوم لقوات الدعم السريع على قرية في وسط السودان (محامو الطوارئ)

afp_tickers

2دقائق

أعلنت مجموعة محامو الطوارئ الاثنين أن قوات الدعم السريع قتلت 48 مدنيا في هجوم على قرية في وسط السودان الذي يشهد حربا عنيفة.

وقالت المجموعة التي توثق فظائع النزاع المستمر منذ عامين بين الجيش وقوات الدعم السريع، إن مدنيين قتلوا بشكل جماعي الأحد عندما اقتحم عناصر من الدعم السريع قرية أم قرفة في ولاية شمال كردفان، حيث قاموا أيضا بتدمير منازل ونهب ممتلكات.

حدث الهجوم على بعد نحو 90 كيلومترا شمال مدينة بارا الخاضعة حاليا لسيطرة قوات الدعم السريع، حيث اندلعت مؤخرا اشتباكات عنيفة بين الأخيرة والجيش.

وتقع قرية أم قرفة أيضا على طريق سريع رئيسي إلى الخرطوم وتبعد عن العاصمة حوالى 250 كيلومترا من اتجاه الجنوب الغربي. وقد استعاد الجيش الخرطوم في آذار/مارس، ما دفع قوات الدعم السريع إلى محاولة بسط سيطرتها على أجزاء أخرى من البلاد.

وترد في قائمة أرسلها محامو الطوارئ إلى وكالة فرانس برس أسماء نساء وأطفال من بين قتلى الهجوم.

وأشارت تقارير أيضا عن سقوط عشرات الضحايا المدنيين في قرى مجاورة.

يأتي ذلك فيما أشارت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة الأحد إلى أن تصاعد القتال في المنطقة أجبر أكثر من 3000 شخص على الفرار من قريتي شق النوم والكردي. ولجأ كثيرون منهم إلى المناطق المحيطة بمدينة بارا، وفق المنظمة.

وشنّ الجيش السوداني عدة هجمات في الأسابيع الأخيرة للسيطرة على بارا، وهي منطقة استراتيجية رئيسية في شمال كردفان.

وقد أدى النزاع الذي دخل عامه الثالث إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص ونزوح ملايين السودانيين، وتسبب في ما وصفته الأمم المتحدة بأنها أكبر أزمة نزوح وجوع في العالم.

ماف/ح س