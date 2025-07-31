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682 مليون درهم إيرادات المنشآت الفندقية في أبوظبي خلال أيار/مايو

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بلغت إيرادات المنشآت الفندقية في إمارة أبوظبي  خلال أيار/مايو 682 مليون درهم (185 مليون دولار)، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الخميس.

وذكرت الوكالة أن هذه النتائج “تعكس النمو المتواصل للقطاع السياحي والضيافة في الإمارة”.

وأوضحت أنّ إيرادات المنشآت الفندقية خلال الشهر ذاته توزعت وفقاً للبيانات الأولية لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي والصادرة عن مركز الإحصاء في أبوظبي “بواقع 408 ملايين درهم (111 مليون دولار) للغرف، و224 مليون درهم (60,9 مليون دولار) إيرادات الطعام والشراب، و50 مليون درهم (13,6 مليون دولار) إيرادات أخرى”.

واستقبلت المنشآت الفندقية في الإمارة خلال ايار/مايو 2025 نحو 481 ألف نزيل، فيما اعتبرته “مؤشرا يعكس جاذبية الإمارة المتزايدة كوجهة سياحية عالمية، مدعومة بتنوع خيارات الإقامة وارتفاع مستويات الخدمات الفندقية”.

وبلغ عدد المنشآت الفندقية التي استقبلت الزوار في أبوظبي خلال أيار/مايو 172 منشأة تضم 34,383 غرفة فندقية، فيما بلغ إجمالي عدد ليالي الإقامة نحو أكثر من 1,345 مليون ليلة، مسجلة معدل إشغال بنسبة 80 في المئة، فيما بلغ متوسط إيرادات الغرفة الفندقية نحو 490 درهماً.

وتصدر النزلاء الوافدون من دول آسيا غير العربية قائمة الزوار بـ 155 ألف نزيل، تلاهم النزلاء الأوروبيون بـ 112 ألف نزيل، ثم مواطنو دولة الإمارات بـ 88 ألف نزيل.

هت

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