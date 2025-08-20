78 قتيلا في حادث تصادم حافلة تقل مهاجرين أفغانا عائدين من إيران

قتل 78 شخصا غالبيتهم مهاجرون عائدون من إيران، مساء الثلاثاء في اصطدام حافلة بشاحنة ودراجة نارية في أحد أخطر الحوادث المرورية في السنوات الأخيرة في أفغانستان.

ووقع الحادث ليل الثلاثاء في منطقة غوزارا بولاية هرات، عندما اصطدمت حافلة ركاب بدراجة نارية ثم بشاحنة محملة محروقات ما تسبب في انفجار هائل، حسبما أفاد مسؤولون وشهود عيان.

وقال مسؤولون الأربعاء إن الحصيلة بلغت 78 قتيلا مع وفاة مصابين متأثرين بإصابتهم.

وجاء في بيان صادر عن إدارة الإعلام في الولاية، نقلا عن ممثلين عن المستشفى العسكري الذي استقبل الضحايا “توفي اثنان من المصابين في حادثة الليلة الماضية متأثرين بجروح بالغة، ما رفع عدد الضحايا إلى 78”.

وأوضح المتحدث باسم الجيش مجيب الله أنصار أن بين الضحايا 17 طفلا، في حين رجّح مصدر في شرطة الولاية أن يكون عددهم 19.

وقال محمد جانان مقدس كبير الأطباء في المستشفى العسكري، إنه “لم يتم التعرف على هوية أصحاب” الكثير من الجثث.

وقال الشاهد أكبر توكلي (34 عاما) لوكالة فرانس برس “كان هناك الكثير من النيران… الكثير من الصراخ، لكننا لم نستطع الاقتراب حتى لمسافة 50 مترا لإنقاذ أي شخص”. وأضاف “تم إنقاذ ثلاثة أشخاص فقط من الحافلة. كانوا يحترقون”.

وبحسب الشرطة، فإن الحادث ناجم عن “السرعة الزائدة والإهمال” من جانب سائق الحافلة التي خرجت عن الطريق الرئيسي واصطدمت “بعنف” أولا بدراجة نارية ثم بشاحنة.

وقالت شرطة اقليم غوزارا خارج مدينة هرات حيث وقع الحادث ليل الثلاثاء، إن الحادث أدى إلى اندلاع حريق.

وشاهد مراسل فرانس برس الموجود في الموقع فرق الانقاذ وهي تزيل هيكل الحافلة المحترق وحطام مركبة أخرى ملتوية على جانب الطريق.

– “نساء ورجال” –

وقال شاهد عيان آخر، عبد الله (25 عاما) لفرانس برس “شعرت بحزن شديد لأن معظم ركاب الحافلة كانوا من الأطفال والنساء”.

وكانت الحافلة تقل أفغانا عادوا في الفترة الأخيرة من إيران، إلى العاصمة كابول على ما أوضح الناطق باسم حاكم المنطقة محمد يوسف سعيدي لوكالة فرانس برس الثلاثاء.

ودعت الحكومة المركزية بقيادة حركة طالبان إلى فتح تحقيق في الحادث.

وقالت الحكومة في بيان “ببالغ الحزن ننعى فقدان العديد من الأرواح الأفغانية والإصابات التي نجمت عن حادث اصطدام مأسوي وحرائق تلت ذلك في ولاية هرات الليلة الماضية”.

ومنذ مطلع العام، عاد 1,5 مليون شخص على الأقل إلى أفغانستان من إيران وباكستان اللتين استضافتا لفترة طويلة ملايين الأفغان الفارين من الحرب والأزمات الإنسانية المستمرة منذ عقود، بحسب وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة.

وأشارت وكالة باختر الحكومية إلى أن حادث الثلاثاء يُعد من أكثر الحوادث حصدا للأرواح في البلاد خلال السنوات الأخيرة.

وأتى هذا الحادث في ظل حملة ترحيل واسعة النطاق تنفذها طهران وتشمل نحو أربعة ملايين أفغاني لا يحملون وثائق قانونية، طُلب منهم العودة إلى بلادهم قبل مطلع أيلول/سبتمبر.

والحوادث المرورية شائعة في أفغانستان ويعود ذلك جزئيا إلى حالة الطرق السيئة والقيادة المتهورة وغياب الضوابط.

في كانون الأول/ديسمبر، أسفر حادثا حافلتين مع صهريج وشاحنة على طريق سريع يمر عبر وسط البلاد عن مقتل ما لا يقل عن 52 شخصا.

في آذار/مارس 2024، قُتل أكثر من 20 شخصا وأُصيب 38 آخرون عندما اصطدمت حافلة بصهريج وقود واشتعلت فيها النيران في ولاية هلمند الجنوبية.

وقتل 31 شخصا في كانون الأول/ديسمبر 2022 في ممر سالانغ في سلسلة جبال هندو كوش جراء انقلاب شاحنة صهريج، ما تسبب باندلاع حريق في مركبات أخرى.

