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هذا المحتوى تم نشره يوم 15 مارس, 2018 11:53 ص 15 مارس 2018 - آخر تحديث - 11:53

قطعة بحرية اميركية في صورة تعود الى 25 آب/اغسطس 2016 خلال ابحارها في مياه الخليج

اعتبرت البحرية الاميركية الخميس ان التحركات والتصرفات الايرانية في مياه الخليج تغيرت ايجابا خلال الاشهر الماضية، بعد عدة حوادث بين زوارق وطائرات ايرانية، وطائرات وسفن حربية اميركية.

وقال بيل اوربان المتحدث باسم الاسطول الخامس الاميركي ومقره البحرين انه لم تقع أي حوادث "غير آمنة او غير مهنية" منذ14 آب/اغسطس غسطس 2017 حين حلقت طائرة ايرانية من دون طيار على مسافة قريبة من مقاتلة اميركية.

وأضاف "انها مدة زمنية مهمة، وهذا أمر عظيم بنظرنا".

وتبادلت طهران وواشنطن العام الماضي الاتهامات حيال حوادث بين الطرفين. وفي احدى هذه الحوادث، أطلقت البحرية الاميركية أطلقت عيارات تحذيرية على سفن تابعة للحرس الثوري الايراني كانت تقترب من السفن الاميركية بسرعة كبيرة.

وكانت هذه الحادثة الثانية من نوعها خلال اسبوع اذ أطلقت سفينة دورية تابعة للبحرية الاميركية في وقت سابق أعيرة تحذيرية باتجاه زورق تابع للحرس الثوري الايراني بعدما اقترب منها لمسافة 137 مترا في مياه الخليج، بحسب ما افاد مسؤول عسكري أميركي.

وذكر اوربان لصحافيين في المنامة ان الزوارق الايرانية لم تعد تقترب من السفن الاميركية بشكل كبير، معتبرا ان طهران "غيرت سلوكها (...) ومن الواضح انه أمر ينفذونه بوعي تام".

وفي نيسان/ابريل 2016، اعلنت البحرية الاميركية انها صادرت سفينة اسلحة تعتقد الولايات المتحدة انها مرسلة من ايران الى المتمردين الحوثيين في اليمن.

وقالت البحرية في بيان ان سفينة الدورية "يو اس اس سيروكو" اعترضت الشحنة التي كانت مخبأة في سفينة صغيرة وصادرتها في 28 آذار/مارس.

وقبل ذلك باربعة اشهر احتجزت ايران زورقين حربيين اميركيين وبحارتهما العشرة في مياهها الاقليمية لساعات قبل ان تطلق السلطات سراحهم.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب