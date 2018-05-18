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هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مايو, 2018 09:35 ص 18 مايو 2018 - آخر تحديث - 09:35

رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر يستعرض الموازنة المقبلة للاتحاد الأوروبي أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل بتاريخ 2 أيار/مايو 2018 (afp_tickers)