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هذا المحتوى تم نشره يوم 21 مايو, 2018 06:47 م 21 مايو 2018 - آخر تحديث - 18:47

اكدت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني الاثنين ان "ليس هناك حل بديل" عن الاتفاق النووي مع ايران، وذلك ردا على خطاب لنظيرها الاميركي مايك بومبيو عرض فيه سلسلة شروط مشددة للتوصل الى "اتفاق جديد".

وقالت في بيان ان "خطاب الوزير بومبيو لم يثبت البتة كيف ان الانسحاب من الاتفاق النووي جعل او سيجعل المنطقة اكثر امانا حيال تهديد الانتشار النووي، او كيف سيجعلنا في موقع افضل للتأثير في سلوك ايران في مجالات خارج اطار الاتفاق".

وشددت موغيريني على ان "ليس هناك حل بديل عن الاتفاق النووي"، بعد استماعها "جيدا" الى مداخلة الوزير الاميركي.

وكررت ان "الاتحاد الاوروبي سيبقى مؤيدا لمواصلة التنفيذ الكامل والفعلي للاتفاق النووي ما دامت ايران تفي بكل التزاماتها المرتبطة بالنووي، الامر الذي قامت به حتى الان".

هددت واشنطن طهران بفرض "اقوى عقوبات في التاريخ" اذا لم تلتزم بشروطها القاسية للتوصل الى "اتفاق جديد" موسع بعد الانسحاب الاميركي المثير للجدل من الاتفاق النووي الايراني.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو خلال عرضه "الاستراتيجية الجديدة" للولايات المتحدة بعد القرار المثير للدهشة الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب في الثامن من ايار/مايو الحالي "لن يكون لدى ايران مطلقا اليد الطولى للسيطرة على الشرق الاوسط".

وذكرت موغيريني نظيرها الاميركي بان الاتفاق النووي الذي وقع في تموز/يوليو 2015 بين طهران ومجموعة الدول الست الكبرى التي تضم المانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا، "هو ملك المجتمع الدولي وقد صادق عليه مجلس الامن الدولي".

واوضحت ان الاتفاق "لم يتم التوصل اليه ابدا لتسوية كل المشاكل التي تتصل بايران"، مؤكدة ان الاتحاد الاوروبي يثير في شكل منتظم مع طهران المشاكل المرتبطة بدورها الاقليمي والارهاب وعدم احترام حقوق الانسان.

وقالت ايضا ان "المجتمع الدولي ينتظر من جميع الاطراف ان يفوا بالوعود التي قطعوها قبل اكثر من عامين".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب