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اختبارات الرئيس التنفيذي لشركة نوفارتيس يحذّر من نقص في البينات المتعلقة بأدوية فيروس كورونا

نوفارتيس

الحصيلة جيدة بالنسبة لشركة نوفارتيس في الربع الأوّل من هذه السنة.

(Keystone / Georgios Kefalas)

يجب أن تحتوي العقاقير الصيدلانية المحتملة لمكافحة كوفيد-19 على بيانات سرسرية لتعزيز ودعم فعاليتها، وفقا للرئيس التنفيذي لشركة نوفارتيس فاسانت ناراسيمهان.

وقال ناراسيمهان لوكالة رويترز للأنباء يوم الثلاثاء إن الدراسات السريرية التي يتم إجراؤها بشكل صحيح ضرورية لتحديد فائدة الأدوية حقا. وقال إن بضعة أدوية فقط استوفت المعايير حتى الآن.

وبدأت شركة الأدوية السويسرية دراسة سريرية حول عقار هيدروكسي كلوروكوين المضاد للملاريا. وفي الشهر الماضي، أخبر ناراسيمهان وسائل الإعلام أن الدراسات قبل السريرية على الحيوانات وكذلك البيانات الأولى من الدراسات السريرية أظهرت أن هذا العقار يقتل فيروس كوفيد-19. وفيما أن العلاج غير متوفّر بعد، ألمح ناراسيمهان إلى أن النتائج الأولى للدراسة يمكن أن تكون متاحة في فصل الصيف.

كذلك أعلنت الشركة التي تتخذ من بازل مقرا لها حصيلة الربع الأوّل من السنة يوم الثلاثاء، حيث سجلت الشركة المصنّعة للأدوية زيادة في أرباحها بنسبة 11% في صافي المبيعات بقيمة 12 مليار فرنك سويسري. وتقول نوفارتيس إنها تمكنت من تجاوز العاصفة التاجية حيث حافظت على استمرار مرافق الإنتاج.

وجاء في بيان صحفي أصدرته الشركة ما يلي: "عملياتنا والطلب على المنتج لا يزالا مستقريْن وقويْين للغاية وساهمت إجراءات التخفيف في الإغلاق في ضمان حد أدنى من التعطّل لسلسلة التوريد والقدرة على تلبية طلب الشراء المستقبلي".

وأدى الشراء الآجل وانخفاض الانفاق إلى تحقيق الشركة لأرباح إضافية تقدّر ب400 مليون فرنك في الربع الأوّل من السنة. لكن الشركة حذّرت من أنه من المحتمل أن يتم عكس هذه المكاسب خلال الفترة المتبقية من عام 2020.

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SDA-Keystone/ع.ع

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