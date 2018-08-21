هذا المحتوى تم نشره يوم 21 أغسطس, 2018 11:45 ص 21 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 11:45

يقضي أولياء الامور ساعات طويلة يتصفحون الكتب او المواقع الإلكترونية بحثا عن اسم يأملون أن يحمل السعادة والرفاه لطفلهم.

(Keystone)

غالبا ما تتصدّر سويسرا قائمة البلدان المبتكرة، ولكن عندما يتعلّق الامر بأسماء الرضع، يعكس اختيار مواطنيها ميلهم إلى الإستقرار.

احتلّ الاسم "نوا" رأس قائمة أسماء الذكور في بلد جبال الألب منذ عام 2014، مما يجعل سويسرا أقرب إلى البلدان الأنجلو- سكسونية منها إلى البلدان الأوروبية على هذا المستوى. فهذا الاسم يحتل مراتب متقدمة في الولايات المتحدة، وفي بريطانيا، وكندا وأستراليا كذلك. في المقابل، نوا، لا يوجد ضمن الأسماء العشر الأولى مثلا في فرنسا وإيطاليا وألمانيا والنمسا.

من الأسماء الأخرى كذلك التي تتصدّر قائمة الذكور في سويسرا نجد لوكا، وليون، وغبريال، ودافيد، وإلياس، وساموئيل، وماتيو، وبان. وبينما تعكس هذه الأسماء بشكل جلّي الاسماء الواردة في الكتاب المقدّس، ولا يمكن في سويسرا المخلصة والمتسكة بالتقاليد والنظم، أن تسمي إبنك يهودا او كاين. وهذه الأسماء وحتى تُعتمد، لابد أن توافق عليها السلطات السويسرية، التي عادة ما تحظر الأسماء التي يمكن أن تكون ضارة برفاه الطفل، أو تمثّل إساءة لطرف ثالث. كذلك يحظر إطلاق اسماء العلامات التجارية أو الأماكن على الأطفال.



بالنسبة للإناث، تفوّق اسم آمّا على مايا، واحتل المركز الأوّل. وهذا الإختيار يجعل سويسرا هذه المرة أقرب إلى جيرانها، وقد تصدّر اسم آمّا الاسماء أيضا في فرنسا وألمانيا في عام 2017، بينما جاء ضمن الاسماء العشرة الأولى في النمسا وإيطاليا.

وهناك حظوظ كبيرة في أن يكون اسم "آمّا" منتشرا على نطاق واسع في كل من كندا والولايات المتحدة الأمريكية، لكن ليس في أستراليا.

وأما الاسم الثالث الأكثر انتشارا في سويسرا بعد آمّا ومايا، فنجد صوفيا، تليها لِينا، ثم لاين. أما التغيّر الكبير الذي حصل في السنوات الاخيرة فهي القفزة الكبرى التي سجّلها إسم لايا حيث بات يحتل المرتبة السادسة بعد أن كان في المرتبة الثامنة عشر. كذلك نجد ضمن المراتب العشر الاولى اسماء مثل لارا، وإيميليا، ونينا، وآنّا. وعموما، لم يحدث تغيرا كبيرا في قائمة الاسماء العشر الأولى في سويسرا سواء بالنسبة للأطفال الذكور أو الإناث.

ونشر المكتب الفدرالي للإحصاء يوم الإثنيْن 20 أغسطس قائمته السنوية بالاسماء العشرين الاكثر استخداما للبنين والبنات في عام 2017. كذلك توقّفت هذه الدراسة الإحصائية بالتحليل عند اختلاف اتجاهات التسمية بحسب المناطق اللغوية.



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