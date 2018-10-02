مع مرور الوقت، تزداد عمليات شراء تذاكر القطارات، والملابس، وحجوزات الفنادق عبر الإنترنت في سويسرا. وتشير احصائيات 2017 إلى أن ثلاثة من كل أربعة أشخاص اشتروا شيئا ما عبر الإنترنت - أي ما يعادل 4.9 مليون شخص.
وأشار المكتب الفدرالي للإحصاءرابط خارجي يوم الإثنيْن الأوّل من أكتوبر 2018، واستنادا إلى نتائج مسح حول استخدام الإنترنت شارك فيه 3000 شخص إلى أنه قبل سبع سنوات لم يكن هنا سوى سويسري واحد من كل إثنيْن تسوّقوا عبر الإنترنت، وكان أغلب هؤلاء المتسوقين من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عاما ومن ذوي التعليم المتوسط. غير أن المسح الأخير أثبت أيضا أن المستهلكين الذين لم يتلقوا تعليما عاليا ، وكذلك النساء وعموم الأشخاص الذين ليسوا من الفئة العمرية المترواحة بين 24 و55 عاما هم في ازدياد مستمر وبصدد اللحاق بنسب الفئة الأولى.
هذا التطوّر يرجعه المكتب الفدرالي للإحصاء إلى تقلّص حجم الهوة الرقمية بين الفئات الإجتماعية في العموم.
فرص النمو كبيرة
ويظهر تحليل لوتيرة التسوّق أن 40% من المستهلكين يستخدمون الإنترنت مرة أو مرّتيْن كل ثلاثة أشهر وأن 25% منهم يفعلون ذلك ست مرات خلال الفترة نفسها. وفي العموم، يتسوّق تسعة من جملة عشرة مستهلكين عبر الإنترنت مرة على الأقل في كل أسبوع.
+ دعوة مفتوحة لاكتشاف المستقبل
وتظل تذاكر السفر عبر القطارت او الطائرات هي الأكثر اقتناءً عبر الإنترنت، حيث أقبل عليها ثلثا المستهلكين. لكن اقتناء الملابس والأحذية، واكتراء إقامات لقضاء الإجازات وأيضا المشاركة في الاحتفالات هي أيضا من الأشياء التي تحظى باقبال كبير من المستهلكين. في المقابل، يظل الإقبال عبر الإنترنت محدودا عندما يتعلّق الأمر بالقروض، والأدوية، وخدمات الإستثمار، وتذاكر اليانصيب، وعقود التأمينات والأفلام.
ولئن اشتكى المتسوّقون إلكترونيا من بعض العراقيل البسيطة مثل المشكلات التقنية المتعلقة بالمواقع الإلكترونية، فإنه نادرا ما أثيرت مشكلات حقيقية وجدية. وأشار 3% من المشاركين في هذه الإستطلاع إلى تعرضهم لعمليات احتيال على علاقة سواء بالبضائع أو بعمليات الدفع والإستخلاص. وبتعبير الأرقام، هذه الظاهرة لا تزال تمس 120.000 مستهلك.
SDA-ATS/ع.ع