أعلن المدّعي العام البلغاري اليوم الخميس إيقاف رجل سويسري كان في طريقه إلى مدينة إدلب السورية محمّلا بأسلحة، وذلك عند الحدود البلغارية - التركية، وقد وجّهت لهذا الرجل تهمة الإنتماء إلى جماعات ارهابية.
وكان قد تم ايقاف هذا الرجل يوم الثلاثاء الماضي مساءً عند النقطة الحدودية كابيتان - أندريفو على متن سيارة رباعية الدفع، عثر فيها على شحنة كبيرة من الأسلحة تشتمل على ثلاث بنادق ومسدّس و400 خرتوشة و24 سلاحا أبيض. وقد كان هذا الرجل في طريقه إلى إدلب، معقل المتمرّدين الواقع في شمال غرب سوريا، والذي يستهدفه النظام هذه الأيام ويريد استعادته من المعارضة.
وتخشى الامم المتحدة والمنظمات الإنسانية أن يؤدّي شن هجوم شامل على إدلب، المجاورة للحدود التركية، إلى وقوع أسوأ كارثة انسانية عرفها النزاع في سوريا حتى اليوم.
وقال الرجل السويسري المعتقل إنه كان يرغب في مساعدة "المدنيين" في سوريا.
وكانت السلطات السويسرية قد أبلغت عن المشتبه به. والذي سبق أن أعلن أبوه اختفائه. وقد وجّهت إليه تهمتي الإرهاب والإتجار في الأسلحة.
وتقع بلغاريا على إحدى الطرق الرئيسية التي يستعملها المقاتلون الذين يرغبون في السفر إلى سوريا. وقد تراجعت عمليات ايقاف هؤلاء بعد أن بلغت ذروتها في عام 2015، العام الذي شهدت فيه أنشطة "تنظيم الدولة الإسلامية" ذروتها.
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