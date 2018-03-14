هذا المحتوى تم نشره يوم 14 مارس, 2018 04:45 م 14 مارس 2018 - آخر تحديث - 16:45

راكبو الدراجات كانوا من بين ضحايا حوادث الطرقات. (Keystone)

لقي 230 شخصا حتفهم في حوادث مرورية في سويسرا العام الماضي. وعلى الرغم من ارتفاع الوفيات بفارق 14 حالة في عام 2017 عن العام الذي سبقه، إلا أن هناك انخفاضا كبيرا في أعداد الوفيات منذ عام 2013.



فوفقًا للمكتب الفدرالي للنقل، شهد عام 2013 ما مجموعه 269 حادثًا مروريا مميتًا، أي بزيادة 39 حالة عن العام الماضي.



كما رصد المكتب تراجعا كبيرا في عدد المصابين بجروح خطيرة، اذ انخفض العدد من 4129 في عام 2013 إلى 3654 في عام 2017.



في هذا السياق، أكد المكتب الفدرالي للنقل أن هذه الأرقام تؤكد كفاءة إجراءات السلامة المرورية، التي أدخلتها السلطات حيز التطبيق.



يذكر أن العام الفائت شهد وفاة 78 راكب سيارة على الطرقات السويسرية، أي بزيادة ثلاثة أشخاص مقارنة بعام 2016. وكان الضحايا الآخرون للحوادث المرورية راكبي الدراجات النارية (51 حالة وفاة، بزيادة 8 عن عام 2016)، والمشاة (47 ، مقابل 50 في عام 2016) وراكبي الدراجات (30 قتيلا، بزيادة 6 مقارنة بعام 2016).



RTS/م.ا.

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