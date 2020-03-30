هذا المحتوى تم نشره يوم 30 مارس, 2020 01:43 م

من خلال الأرقام المسجلة في عام 2019، يبدو أن المستهلكين السويسريين أيضا يُعيدون اكتشاف حبّهم للشوكولاتة.

(© Keystone / Gaetan Bally)

تجاوزت قيمة صادرات الشوكولاتة السويسرية مليارا من الفرنكات للمرة الأولى العام الماضي، مدفوعة بزيادة الطلبات الواردة من كندا والولايات المتحدة والصين والشرق الأوسط وسنغافورة.

كما سجّل الاستهلاك المحلي من الشوكولاتة بعض الزيادة بعد تراجع الطلب المُلاحظ خلال السنوات السابقة. فقد ارتفعت مبيعات صانعي الشوكولاتة السويسرية بنسبة 2.2٪ في عام 2019 لتصل قيمتها إلى حوالي 1.79 مليار فرنك.

تم تحقيق ما يقرب من ثلاثة أرباع المبيعات في الخارج، وهي نسبة شهدت زيادة طفيفة من 72.5٪ في 2018 إلى 73.7٪ في العام الماضي. وفيما ظل الاتحاد الأوروبي السوق الأكثر هيمنة إلا أن نمو المبيعات على مستوى التصدير كان ملحوظًا في مناطق جغرافية أكثر بُعدا.

إجمالا، ارتفع نصيب الفرد من الاستهلاك السنوي في سويسرا بنسبة 0.8٪ ليصل إلى 10.4 كيلوغرام، مخالفاً بذلك الاتجاه السلبي المُسجّل مؤخرا. كما اتضح أن المستهلكين السويسريين ذواقون لأصناف الشوكولاتة الأجنبية، حيث شكلت الواردات 41 ٪ من المبيعات.

مع ذلك، اشتكت رابطة صانعي الشوكولاتة السويسريين Chocosuisseرابط خارجي، من أن تكاليف إنتاج الأطعمة الفاخرة في سويسرا تعوقها تعريفات جمركية تمنح الأفضلية للمكونات المحلية، مثل السكر. وقالت الرابطة في بيان لهارابط خارجي إن هذا التمشي يُؤدي إلى إيجاد "تكاليف إضافية غير ضرورية".

من جهة أخرى، دعت الرابطة إلى التسريع بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة مع الدول الأعضاء في مجموعة "ميركوسور" (السوق المشتركة لأهم دول جنوب القارة الأمريكية) التي ستتيح إمكانية "الوصول غير التمييزي إلى أكثر من 260 مليون مستهلك" للمنتجات السويسرية.

swissinfo.ch/ك. ض

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