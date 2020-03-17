الطلب على هذه الأجهزة مرتفع في سويسرا أيضا لأن الكنفدرالية ليس لديها سوى 1000 إلى 1200 جهاز تنفّس إصطناعي، وهي في امسّ الحاجة إليها.

(Keystone / Alessandro Crinari)

زادت هاميلتون ميديكال، الشركة العالمية الرائدة في مجال تصنيع أجهزة التنفّس الإصطناعي قدرتها الإنتاجية بنسبة 50%، لكنها لا تزال غير قادرة على تلبية الطلبات المتزايد.

وقال أندرياس فيلاند، الرئيس التنفيذي لهذه الشركة التي يوجد مقرها في سويسرا في تصريح لموقع swissinfo.ch إن موظفي الشركة يعملون حاليا على مدار الساعة وتقدموا بطلب للحصول على إذن للعمل في أيام الآحاد، ومع ذلك فإن الطلب مرتفع جدا على أجهزة التنفّس الإصطناعي. ولمواكبة هذا الطلب، لابد من انتاج في شهر ما كان يُنتج في سنة (1500 إلى 2000 وحدة).

وبعد أن أعلنت منافستها الرئيسية شركة Draegerwerk، التي يوجد مقرها في ألمانيا، إيقاف صادراتها بموجب أوامر حكومية، أصبحت هاميلتون ميديكال واحدة من الشركات القليلة في أوروبا التي لا تزال تصدّر أجهزة تنفّس إلى بلدان أخرى. وتحظى إيطاليا التي تضررت بشدّة بسبب فيروس كورونا المستجد بأولوية لدى الشركة مما يعني أن الطلبات الكبيرة التي تقدّم بها عملاء آخرين مثل الجيش الأمريكي، لن تجد استجابة قريبة.

ويجب الإنتظار لنرى ما إذا كانت الحكومة الفدرالية في سويسرا سوف تحذو حذو ألمانيا، وتحظر تصدير هذه الأجهزة في الوقت الحالي. فالطلب على هذه الأجهزة مرتفع في سويسرا، حيث لا تملك منها الكنفدرالية سوى 1000 إلى 1200 جهاز موزّعة على عدّة مستشفيات وبعضها بحوزة المؤسسة العسكرية. وتعمل شركة هاميلتون من أجل الاستجابة للطلبات المحلية، ولكنها تحد من الكمية المقدّمة لكل مستشفى تبعا للبنية التحتية المتوفّرة به وما إذا كان المستشفى قادرا حقا على استخدام كل الأجهزة المطلوبة.

وفضلا عن محدودية اليد العاملة الكفأة، توجد عوائق تمنع هذه الشركة من تحقيق زيادة كبرى لإي انتاجها من ذلك كونها تعاني من صعوبة في استيراد قطع الغيار، فعلى سبيل المثال، مؤخّرا صنّفت رومانيا أحد مكوّنات جهاز التنفّس الإصطناعي على أنه جهاز طبي، وبالتالي يمنع تصديره إلى سويسرا.





swissinfo.ch/ع.ع, بالتعاون مع بيتر سيغنتالر

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

× إغلاق حقوق النشر جميع الحقوق محفوظة . فكل محتوى موقع swissinfo.ch محفوظ الحقوق، وغير مُصرح به إلا للاستخدام الخاص فقط . ويتطلب أي استخدام آخر لمحتوى الموقع غير الاستخدام المذكور أعلاه، لا سيما التوزيع، والتعديل، والنقل، والتخزين، والنسخ موافقة كتابية مسبقة من موقع swissinfo.ch. إذا كنت ترغب في استخدام محتوى الموقع بأي شكل من هذه الأشكال، برجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: contact@swissinfo.ch وبخصوص الاستخدام لأغراض خاصة، لا يُسمح إلا باستخدام الروابط التشعبية المؤدية إلى محتوى معين، ووضعها على الموقع الإلكتروني الخاص بك أو الموقع الإلكتروني لأي أطراف خارجية. ولا يجوز تضمين محتوى موقع swissinfo.ch إلا في بيئة خالية من الإعلانات دون أي تعديلات. وتُمنح رخصة أساسية غير حصرية لا يمكن نقلها وتسري سريانًا خاصًا على كل البرامج والحافظات والبيانات ومحتوياتها المتاحة للتنزيل من على موقع swissinfo.ch. وتُمنح هذه الرخصة بشرط التحميل لمرة واحدة وحفظ البيانات المذكورة على أجهزة خاصة. وتظل باقي الحقوق الأخرى ملكية خاصة لموقع swissinfo.ch. ويُمنع منعًا باتًا بيع أو المتاجرة باستعمال هذه البيانات على وجه الخصوص. إعادة استخدام هذه المادة الطلبات تنهال من كل جانب على شركة سويسرية مصنّعة لأجهزة التنفّس الإصطناعي 17 مارس 2020 - آخر تحديث - 14:00 زادت هاميلتون ميديكال، الشركة العالمية الرائدة في مجال تصنيع أجهزة التنفّس الإصطناعي قدرتها الإنتاجية بنسبة 50%، لكنها لا تزال غير قادرة على تلبية الطلبات المتزايد. وقال أندرياس فيلاند، الرئيس التنفيذي لهذه الشركة التي يوجد مقرها في سويسرا في تصريح لموقع swissinfo.ch إن موظفي الشركة يعملون حاليا على مدار الساعة وتقدموا بطلب للحصول على إذن للعمل في أيام الآحاد، ومع ذلك فإن الطلب مرتفع جدا على أجهزة التنفّس الإصطناعي. ولمواكبة هذا الطلب، لابد من انتاج في شهر ما كان يُنتج في سنة (1500 إلى 2000 وحدة). وبعد أن أعلنت منافستها الرئيسية شركة Draegerwerk، التي يوجد مقرها في ألمانيا، إيقاف صادراتها بموجب أوامر حكومية، أصبحت هاميلتون ميديكال واحدة من الشركات القليلة في أوروبا التي لا تزال تصدّر أجهزة تنفّس إلى بلدان أخرى. وتحظى إيطاليا التي تضررت بشدّة بسبب فيروس كورونا المستجد بأولوية لدى الشركة مما يعني أن الطلبات الكبيرة التي تقدّم بها عملاء آخرين مثل الجيش الأمريكي، لن تجد استجابة قريبة. ويجب الإنتظار لنرى ما إذا كانت الحكومة الفدرالية في سويسرا سوف تحذو حذو ألمانيا، وتحظر تصدير هذه الأجهزة في الوقت الحالي. فالطلب على هذه الأجهزة مرتفع في سويسرا، حيث لا تملك منها الكنفدرالية سوى 1000 إلى 1200 جهاز موزّعة على عدّة مستشفيات وبعضها بحوزة المؤسسة العسكرية. وتعمل شركة هاميلتون من أجل الاستجابة للطلبات المحلية، ولكنها تحد من الكمية المقدّمة لكل مستشفى تبعا للبنية التحتية المتوفّرة به وما إذا كان المستشفى قادرا حقا على استخدام كل الأجهزة المطلوبة. وفضلا عن محدودية اليد العاملة الكفأة، توجد عوائق تمنع هذه الشركة من تحقيق زيادة كبرى لإي انتاجها من ذلك كونها تعاني من صعوبة في استيراد قطع الغيار، فعلى سبيل المثال، مؤخّرا صنّفت رومانيا أحد مكوّنات جهاز التنفّس الإصطناعي على أنه جهاز طبي، وبالتالي يمنع تصديره إلى سويسرا.