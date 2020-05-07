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محلي وطازج المُنتجات العضوية تجتذب المزيد من المستهلكين في سويسرا

صورة من جبال الألب

يتم استخدام حوالي 25٪ من الأراضي الزراعية في المناطق الجبلية في سويسرا لإنتاج أغذية عضوية.

(Keystone/Christof Schuerpf)

تستمر المنتجات العضوية في زيادة حصتها في سوق التجزئة السويسرية، وذلك وفقاً لمنظمة بيو سويس، الجهة الرئيسية العاملة في هذا القطاع.

بلغت مبيعات المنتجات العضوية في سويسرا للمرة الأولى أكثر من 10% من إجمالي المبيعات في العام الماضي 2019، أي بزيادة تصل إلى 3.4% عن سنة 2018، وذلك في المنطقتين المتحدثتين بالألمانية والفرنسية من البلاد، على حد تأكيد المنظمة يوم الأربعاء 6 مايو الجاري.

فقد أنفق المستهلكون السويسريون في المتوسط 377 فرنكًا (389 دولارًا) في العام الماضي على المنتجات العضوية بما في ذلك الخضروات والبيض والخبز بالإضافة إلى السلع الاستهلاكية العضوية المعبأة.

كما ارتفعت مبيعات الأغذية العضوية بنسبة تصل إلى 30% خلال الشهرين الماضيين. وقالت منظمة بيو سويسرابط خارجي إن الدور الرئيسي لقطاع الزراعة يظهر في أوقات الأزمات، فغالبًا ما يفضل حينها المستهلكون السلع الطازجة والمنتجة محليًا والتي تُباع مباشرةً في المزارع.

وقد أظهر المسح أن واحدًا من بين كل ثلاثة شاركوا فيه يوافق على أهمية المنتجات المستدامة، بحسب منظمة بيو سويس. علماً أن المنتجات العضوية تعد أغلى من المنتجات المصنعة تقليديًا.

وقالت المنظمة إنها تأمل في الفوز بنحو 15% من سوق التجزئة على مدى السنوات الخمس المقبلة عن طريق الاستثمار في قطاع المطاعم، بما في ذلك الوجبات السريعة والمقاصف والمطاعم.

مع العلم أنه يوجد حاليًا حوالي 7300 شركة في سويسرا تنتج وفقًا لمبادئ المعايير العضوية.

swissinfo.ch/ث.س

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