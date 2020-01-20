هذا المحتوى تم نشره يوم 20 يناير, 2020 01:00 م

Chance encounter: In 2019, teenage climate activist Greta Thunberg ran into Christine Lagarde, President of the European Central Bank, in the hallways of the WEF in Davos. (© Keystone / Gian Ehrenzeller)

في المنتدى الاقتصادي العالمي ستلتفت الأنظار في الغالب للأسماء الكبيرة مثل دونالد ترامب وغريتا تونبرغ، ولكن بعض المتحدثين الأكثر إثارة للاهتمام في الاجتماع السنوي الخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) في دافوس قد يكونوا شخصيات لم تسمع بهم من قبل.

باحث في علم الخفافيش ومؤسسة حركة أفرو بابل غام "Afrobubblegum" للفنون وباحث في مجال الخلايا الجذعية الحائز على جائزة نوبل، كل هؤلاء مدرجون في قائمة المدعوين فقط. سيشارك حوالي 2800 شخص من أكثر من 118 دولة في هذا الحدث. نسبة المشاركة هذا العام أقل بثلاثمائة شخص عن العام الماضي، نظراً لوجود مزيد من الاجتماعات خلال العام، لذلك ينصب التركيز على جلب "كبار القادة" إلى دافوٍس، وفق ما أعلنه المتحدث باسم المنتدى الاقتصادي العالمي.

من بين المشاركين، حوالي 50 رئيس دولة بمن فيهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أضيف متأخراً إلى القائمة والقادم مع وفد مرافق له بما في ذلك ابنته إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر بصفتهما مستشارين رئاسيين في البيت الأبيض. هذا وانسحب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأسبوع الماضي، محطما بذلك الآمال في عقد اجتماع بين البلدين (الولايات المتحدة وإيران) على الأراضي السويسرية المحايدة يمكن أن يساعد في تخفيف حدة التوتر.

وبينما سيتغيب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس البرازيلي جير بولسونارو ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن الاحتفالات الخاصة بهذا الحدث هذا العام، فإن من المرتقب استقبال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس العراقي برهم صالح والرئيس التنفيذي لهونغ كونغ كاري لام.

سيمونيتا سوماروغا، التي تتولى رئاسة سويسرا هذا العام، ستجتمع مع أورسولا فون دير لين، الرئيسة الجديد للمفوضية الأوروبية، لإحراز تقدم في الاتفاق الإطاري السويسري الأوروبي. كما سيحضر جميع أعضاء الحكومة السويسرية السبعة المنتدى الاقتصادي العالمي، ويركز كل منهم على الاجتماعات المتعلقة بالوزارة رابط خارجيالتي يرأسونها.

أما المستشار النمساوي سيباستيان كورتس ورئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، البالغان من العمر 33 و 34 عامًا على التوالي، فسيساعدان في الحفاظ على متوسط عمر المشاركين إلى معدل منخفض بوصفهما أصغر رؤساء الدول في العالم.

كما سيملأ حوالي 1680 من قادة المال والأعمال قاعات مركز المؤتمرات، بما في ذلك كبار المديرين التنفيذيين من الشركات التي تصدرت عناوين الصحف مؤخرًا مثل نوفارتيس وهواوي وأوبر وبنك كريدي سويس.

أصوات المراهقين

بعد إبحارها الأخير عبر المحيط الأطلسي، ستشهد المراهقة السويدية والناشطة في مجال المناخ غريتا تونبرغ ظهورها الثاني مع تسعة مراهقين آخرين، أحد المشاركين لا يتجاوز عمره 13 عامًا. ومن بين الضيوف الآخرين، ميكا وايت، المؤسسة المشاركة في حركة احتلوا وول ستريت.



شخصيات المجتمع المدني غير ممثلة بأعداد كبيرة لكن هناك أمل في تعويض ذلك عبر رسائل قوية من شخصيات أمثال الأمينة العامة للاتحاد الدولى للشبكات النقابية كريستي هوفمان ورئيسة هيومن رايتس ووتش كينيث روث ورئيسة منظمة الشفافية الدولية ، ديليا فيريرا روبيو. ومن الغائبين عن القائمة رؤساء أوكسفام ومنظمة العفو الدولية.

ومن بين الضيوف المميزين الآخرين الموسيقيين بيتر غابرييل و "ويل إيم إن" والممثلة الهندية ديبيكا بادوكون والمخرجة السينمائية الكينية وانوري كاهيو، المؤسسة المشاركة في حركة لأفربوبليجوم، وهي مجموعة إعلامية مخصصة لدعم نوع جديد من الفن الأفريقي. إضافة إلى ذلك، سيشرح المدير المؤسس لمركز أبحاث الخفافيش الأيرلندية إيما تيلينج "Emma Teeling" سر العيش حياة أطول وأكثر صحية، والذي تحتفظ به الخفافيش.



(swissinfo.ch)



(ترجمته من الانجليزية مي المهدي)

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The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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