عيّنت مؤسسة راينهارت فون غرافينرايد الفائزين بجائزة أفضل صور صحفية سويسرية ضمن ستة أقسام مختلفة. وسوف يحصل واحد من ضمن هؤلاء الستة على لقب أفضل مصوّر صحفي سويسري لهذا العام خلال احتفال ينتظم لتقديم الجوائز لهؤلاء في العاصمة برن يوم 24 أبريل المقبل.
وفاز ستيفان بوهريررابط خارجي بجائزة قسم الأخبار بفضل صورته المعنونة "تحت وقع جمال عمود الدخان". وقد التقطت هذه الصورة خلال حريق كبير شهده ميناء بازل. وعلّق كوني نوردمانرابط خارجي، عضو لجنة التحكيم على هذه الصورة بالقول "الصورة هي أيضا اقتباس مرئي لتطوّرات حديثة بواسطة صورة صحفية كلاسيكية". وهو يشير بذلك إلى طوماس هاوكير، مصوّر وكالة ماغنوم الذي التقط صورة لمجموعة من الشبان في بروكلين بصدد النقاش في هدوء في الوقت الذي كانت فيه بنايتان تحترقان في خلفية المشهدرابط خارجي.
وضمن قسم التاريخ السويسري، فاز نيكولا برودار بفضل سلسلة أعماله المصوّرة حول ألان بيرسيه خلال السنة التي تولّى فيها رئاسة الكنفدرالية. ويقول المصوّر الشاب "لا يظهر الوزير في أي واحدة من الصور، ولكن كل واحدة منها تظهر وجهة نظره".
أما في قسم "الحياة اليومية"، فقد وقع الاختيار على كريستيان ميرسرابط خارجي، بفضل صوره حول متقمصي شخصية "القديس نيكولاس" وهم بصدد زيارة منحرفين في كانتون زيورخ. ونرى من خلال صورته، العديد من هؤلاء "القديسين" (صور من خلف) لدى زيارتهم أحد السجون.
في قسم الصور الشخصية، تميّز أنتوني أناكسرابط خارجي، بفضل صورة إلتقطها للفنانة بيبيلوتّي ريست Pipilotti Rist خلال عرض فني هدفت من خلاله إلى لفت الأنظار إلى الأضرار اللاحقة بالشعاب المرجانية.
أما في قسم الرياضة، فقد أسندت الجائزة إلى لورانت جيليورونرابط خارجي بفضل صورة خاصة للاعب المنتخب الوطني السويسري لكرة القدم غرانيت تشاكا وهو يؤدي "إيماءة النسر" خلال منافسات كأس العالم لعام 2018 في إشارة لأصوله الألبانية.
مايكل زومستاينرابط خارجي حصد هو الآخر جائزة قسم الصور الأجنبية من خلال سلسلة من الأعمال بعنوان "الحياة بعد بوكو حرام"، قام بإنجازها بعد زيارة أداها إلى مركز "إعادة إدماج خاص بالأعضاء القدامى في مجموعة بوكو حرام الواقع في بلدة غودوماريا في النيجر.
وسوف يعيّن الفائز بالجائزة الكبرى لأفضل مصوّر صحفي سويسري لعام 2018رابط خارجي خلال حفل يُخصص لتقديم جوائز الأقسام الستة السابقة لأصحابها من المقرر أن ينتظم في العاصمة برن يوم 24 أبريل 2019.
(نقله من الفرنسية وعالجه: عبد الحفيظ العبدلي), swissinfo.ch/ATS-Keystone