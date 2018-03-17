هذا المحتوى تم نشره يوم 17 مارس, 2018 11:00 ص 17 مارس 2018 - آخر تحديث - 11:00

من المتوقّع أن يزيد عدد زوار الدورة الثامنة والثمانين للمعرض الدولي للسيارات بجنيف عن 700 ألف زائر هذا العام. ولكن ليس من المتأكد أن جميعهم جاء إلى هذا المعرض لمشاهدة السيارات الفخمة. وتنشط في قطاع صناعة السيارات في سويسرا حوالي 20.000 شركة، توظّف من اليد العاملة عشرة أضعاف هذا العدد، من بينهم العديد من التقنيين الذين يحضرون المعرض لمساعدة الزوار على فهم خصائص ومزايا السيارات المعروضة.

من الصعب على الزوار العثور على سيارات من إنتاج سويسري ضمن أصناف السيارات المشاركة لأوّل مرة في هذه المعرض الدولي. مع ذلك عثرت swissinfoرابط خارجي.chرابط خارجيرابط خارجيعلى منتجيْن سويسريْين، من كانتون زيورخ: "ميكرولينو"رابط خارجي، سيارة كهربائية صغيرة مفتوحة من الامام، يمكن شحنها بواسطة المقابس أو التجويفات المنزلية العادية. فكرة هذه السيارة سويسرية لكن تصنيعها جرى في إيطاليا.

أما السيارة الثانية، فهي أحدث منتج طوّرته شركة رينسبيدرابط خارجي. وتحتوي سيارة " Snap " ذاتية القيادة على هيكل يسمى "لوح التزلّج، وتوجد في مقدمته "كبسولة" يمكن استخدامها كمحطة ثابتة، أو كوحدة متحركة للتخييم أو لعقد مؤتمرات أو لأغراض السفر العادي.

سوق لوازم السيارات

غير بعيد، ولكن ببهو مختلف من نفس المعرض، يجد السويسريون العاملون في مجال هذه الصناعة اللوازم الضرورية للسيارات المصنعة حديثا، والكثير منها مزودة بكاميرات ركن السيارات، أو أجهزة الإنارة المستدامة، وأجهزة القيادة الذاتية. وتتطلّب التطورات الجديدة في مجال تصميم السيارات إستثمارات كبيرة من قبل الورشات والمصانع السويسرية لاقتناء أحدث المعدات اللازمة لصيانتها والمحافظة عليها.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك swissinfo en arabic en Facebook دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك swissinfo.ch تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك