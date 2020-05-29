هذا المحتوى تم نشره يوم 29 مايو, 2020 08:15 ص

حاليا تقوم مستشفيات وشركات ناشئة سويسرية باختبار ربوتات مزوّدة بالأشعة فوق البنفسجية قصيرة الموجة بغرض إزالة وقتل الكائنات الحية الدقيقة أو فصل أجزائها عن بعضها البعض عن طريق تعطيل الحمض النووي.

هذه الإختبارات تجري حاليا في العديد من المستشفيات مثل المستشفى الجامعي بزيورخ، وتستخدم روبواتات ذاتية التحكم مزوّدة بضوء الأشعة فوق البنفسجية قصيرة الموجة، ويمكن تنفيذ هذه العمليات في فضاءات مغلقة.

ومن أجل توفير الطاقة، تعمل شركة روفانسو السويسرية الناشئة من أجل تطوير إنسان آلي يستطيع الكشف عن الأماكن الأكثر عرضة للتلويث من طرف الأفراد، ثم استهدافها لاحقا باستخدام الأشعة فوق البنفسجية. وتلقى هذه التقنية اهتماما من العديد من القطاعات مثل المطارات والفنادق ومختلف المكاتب.

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