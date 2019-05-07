هذا المحتوى تم نشره يوم 07 مايو, 2019 05:00 م

تعد سلالة البقر هيرين رمزًا لكانتون فاليه السويسري، حيث أصبحت بطولة مصارعة الأبقار نقطة جذب للكثيرين في فصل الربيع.

تُعرف بقرة "هيرين" (Hérens)، الموجودة في كانتون فاليه السويسري وفي وادي أوستا بإيطاليا، بقدرتها على الحركة في التضاريس الصعبة وسرعتها وميلها للقتال.



دفعت غريزة القتال الفطرية للأبقار من صنف "هيرين" إلى تنظيم منافسات مصارعة أصبحت تجذب العديد من المزارعين والمشاهدين.



يتم تقسيم البقر إلى فئات حسب العمر والوزن، ثم تٌطلق الأبقار في حلقة حيث تختار خصومها. أما قواعد المعارك فهي بسيطة: أولئك الذين فروا أو خسروا ثلاث مباريات على التوالي هم خارج السباق. في الوقت نفسه، تُعد رعاية الحيوانات أولوية، حيث يشرف عليها خمسة حكام وأطباء بيطريين وأصحاب الحيوانات.



البطولة التي تقام في شهر مايو من كل عام في مدينة أبروز Aproz هي أهم ما يميز موسم مصارعة البقر في كانتون فاليه. وفي نهاية المطاف، يتم تتويج البقرة الفائزة من الفئات الأربع ومنحها لقب "ملكة الملكات".



يوم الأحد 5 مايو 2019، شاركت 120 بقرة من سلالة هيرين في البطولة. وعلى الرغم من برودة الطقس، استقطبت البطولة أكثر من 10 آلاف متفرج. هذا العام، تُوجت البقرة "كليرون" بلقب ملكة الملكات، بعد فوزها في المعركة النهائية وهزيمتها بقرة أخرى أقل منها في الوزن بحوالي 200 كيلوغرام.



تجدر الإشارة إلى أن تربية وحفظ سلالة الأبقار الفريدة من نوعها في جبال الألب تُعدّ ذات أهمية كبيرة بالنسبة لكانتون فاليه من الناحية الزراعية والثقافية والسياحية. وبالفعل، ساهمت هذه المسابقات في الحفاظ على هذه السلالة من البقر، التي كانت مهددة بالانقراض في الخمسينات.



بطبيعة الحال، ترتفع أسعار الأبقار الفائزة، كما أصبحت مصارعة الأبقار نقطة جذب سياحية كبيرة في كانتون فاليه. ويشكل هذا السباق دافعا للعديد من المزارعين للاستمرار في تربية الأبقار من صنف "هيرين".



(ترجمته من الإنجليزية وعالجته: مي المهدي)

Neuer Inhalt Horizontal Line

تابعُونا على إنستغرام تابعُونا على إنستغرام

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك