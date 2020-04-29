تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

مراكز حدودية آسف. الحدود مغلقة!

أوبرّيت

الحدود بين أوبرّيت وماينينغن مع النمسا.

هانتفانغن

طريق تشق غابة مقطوعة بقطع الخشب عند منطقة هانتفانغن، كانتون زيورخ، على الحدود مع ألمانيا.


إنزليغن

نقطة ريهين، في ضواحي بازل، على الحدود مع ألمانيا.

كارا

حاجز طريق ملوّن بالقرب من جنيف، على الحدود مع فرنسا

كريزلينغن

عبور ممنوع، عند كريزلينغن، على الحدود مع ألمانيا

Les Ripettes

جذع شجرة يسد مسارا بمنطقة داردانييه بالقرب من جنيف.

Laufenburg

إغلاق المعبر الحدودي في لاوفينبورغ على الحدود بين سويسرا وألمانيا

Trasadingen

لا مجال للعبور بين تراسادينغن في شمال سويسرا وألمانيا

بروزينو أرسيزيو

تراقب الشرطة السويسرية والإيطالية نقطة العبور الجمركية المغلقة في بروزينو أرسيزيو على الحدود الإيطالية.

كريزلينغن

حائط يمنع العبور بين الاشجار السويسرية والأشجار الألمانية في كروزلينغن وكونستانس.

Biaufond

الحدود مع فرنسا قرب بيفون

Wasterkingen

كومة من التراب على الحدود مع ألمانيا في منطقة فاستركينغن 

سيرنو بيغينيون

نقطة سيرنيه- بيكينيوت في الإتجاه نحو فرنسا.

Flughafenstrasse

لا مجال لدخول فرنسا عبر بازل

Lange Erlen

مرة أخرى على مستوى بازل ولكن هذه المرة على الحدود مع ألمانيا

سورال جنيف

كتل خرسانية تغلق الطريق على الحدود بين فرنسا وجنيف

هيغينهايم

معبر ألشفيل الحدودي مع فرنسا بالقرب من بازل

Wil ZH

حدود مغلقة بين كانتون زيورخ وألمانيا

Grenzach

طريق مقطوعة بين رايهين في سويسرا وغرينزاخ في ألمانيا

حدود مغلقة

سويسرا ملفوفة حاليا بشريط أبيض وأحمر مثل هدية. ولكن بالطبع ليس هناك ما نحتفل به. توجّه إلى أي مركز حدودي، سوف تجد نفسك امام حاجز- سواء كان شريطا، أو كتلا خرسانية أو أكوام من التراب أو جذوع أشجار. ويتم منع معظم الناس من الخروج او الدخول.

وفي حين أن بعض هذه الإنشاءات الحديثة أكثر صلابة من غيرها، إلا أنها جميعها ترسل نفس الرسالة: "إبق في منزلك".

نفّذت سويسرا التي ليس لها حدود بحرية، مثلها مثل اي بلد آخر في العالم تقريبا، تدابير مختلفة ومتشددة نوعا ما من أجل وقف انتشار كوفيد-19.

هذه التدابير تضمنت قيودا على دخول مواطني كل البلدان باستثناء سكان إمارة ليختنشتاين. وأكثر العلامات وضوحا هي على حدود البلاد مع جيرانها الأربعة الآخرين: فرنسا وألمانيا وإيطاليا والنمسا.

ويمكن فقط للمواطنين السويسريين والمقيمين في سويسرا والعمال العابرين للحدود المارين إلى بلدان أخرى الدخول. ويتم رفض حتى الشركاء الأجانب للمواطنين السويسريين الذين لا يتمتعون بحق الإقامة. كما يتم تغريم المتسوّقين عبر الحدود بمبلغ يصل إلى 100 فرنك سويسري.

Neuer Inhalt

اشتراك في النشرة الاخبارية

كي لا تفوتك أهمّ مقالاتنا: اشترك في النشرة الإخبارية الأسبوعية الآن!
Newsletter

مُتابعة مستمرة فيروس كورونا: هذا هو الوضع في سويسرا

يوم 29 أبريل، قررت الحكومة الفدرالية المضي في المرحلة الثانية من تخفيف القيود التي فرضتها في البلاد من أجل مكافحة فيروس كوفيد 19. وتبدأ المرحلة ...

وسوم

Neuer Inhalt

Horizontal Line

Instagram FR

Rejoins-nous sur Instagram

Rejoins-nous sur Instagram

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك