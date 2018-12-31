الصورة الرسمية للحكومة الفدرالية السويسرية ابتداء من 1 يناير 2019. من اليمين إلى اليسار: كارين كيلير - سوتّر وزيرة العدل والشرطة، آلان بيرسيه وزير الشؤون الداخلية، إينياتسيو كاسّيس وزير الخارجية، أولي ماورر الرئيس الجديد للكنفدرالية ووزير المالية، غي بارمولان وزير الإقتصاد، سيمونيتا سوماروغا وزيرة النقل والإتصالات والطاقة، فيولا أمهيرد وزيرة الدفاع، فالتر تورنهر المستشار الفدرالي. Mediamatik-Lernende des Bundesamtes für Informatik und Telekommunikation (BIT)

الصورة الرسمية للحكومة السويسرية لعام 2018. هذه المرة، تهدف الصورة الخلفية التي صمّمها MICHEL FR لتُصاحب الصورة الجديدة للحكومة الفدرالية إلى إبراز التنوع الكبير الموجود في سويسرا، البلد الصغير جغرافيا وسكانيا. من اليمين إلى اليسار: فالتر تورنهر المستشار الفدرالي (منسق الشؤون الإدارية)، إينياتسيو كاسّيس وزير الخارجية، يوهان شنايدر - أمّـان وزير الإقتصاد، دوريس لويتهارد وزيرة النقل والإتصالات والطاقة، آلان بيرسيه رئيس الكنفدرالية الجديد ووزير الشؤون الداخلية، أولي ماورر وزير المالية، سيمونيتا سوماروغا وزيرة العدل والشرطة، غي بارمولان وزير الدفاع.



تركيب الصورة الرسمية للحكومة الفدرالية ابتداءً من 1 نوفمبر 2017 (التقطها وركبها Beat Mumenthaler)

من أعلى إلى أسفل ومن اليمين إلى اليسار:

دوريس لويتهارد الرئيسة الجديدة للكنفدرالية ووزيرة النقل والإتصالات والطاقة، آلان بيرسيه وزير الشؤون الداخلية.

أولي ماورر وزير المالية، سيمونيتا سوماروغا وزيرة العدل والشرطة. يوهان شنايدر - أمّـان وزير الاقتصاد، غي بارمولان وزير الدفاع، إينياتسيو كاسّيس، وزير الخارجية، فالتر تورنهر المستشار الفدرالي.

تركيب الصورة الرسمية للحكومة الفدرالية لعام 2017 (التقطها وركبها Beat Mumenthaler)

من أعلى إلى أسفل ومن اليمين إلى اليسار:

دوريس لويتهارد الرئيسة الجديدة للكنفدرالية ووزيرة النقل والإتصالات والطاقة، آلان بيرسيه وزير الشؤون الداخلية.

أولي ماورر وزير المالية، ديديي بوركهالتر وزير الخارجية. سيمونيتا سوماروغا وزيرة العدل والشرطة، يوهان شنايدر - أمّـان وزير الاقتصاد، غي بارمولان وزير الدفاع، فالتر تورنهر المستشار الفدرالي.

الصورة الرسمية للحكومة الفدرالية لعام 2016 (التقطها EDOUARD RIEBEN)

من اليمين إلى اليسار: فالتر تورنهر المستشار الفدرالي، غي بارمولان وزير الدفاع، سيمونيتا سوماروغا وزيرة العدل والشرطة، أولي ماورر وزير المالية، ، يوهان شنايدر - أمّـان رئيس الكنفدرالية الجديد ووزير الإقتصاد، دوريس لويتهارد وزيرة النقل والإتصالات والطاقة، ديديي بوركهالتر وزير الخارجية، آلان بيرسيه وزير الشؤون الداخلية.

الصورة الرسمية للحكومة الفدرالية لعام 2015 (التقطها كل من Christian Grund, Maurice Haas) من اليمين إلى اليسار: كورينا كازانوفا، المستشارة الفدرالية، آلان بيرسيه وزير الشؤون الداخلية، سيمونيتا سوماروغا رئيسة الكنفدرالية الجديدة ووزيرة العدل والشرطة، أولي ماورر وزير الدفاع، دوريس لويتهارد وزيرة النقل والإتصالات والطاقة، إيفلين فيدمر - شلومبف وزيرة المالية، يوهان شنايدر - أمّـان وزير الاقتصاد، ديديي بوركهالتر وزير الخارجية.





الصورة الرسمية للحكومة الفدرالية لعام 2014 (التقطها كل من DOMINIC BUETTNER/ BEATRICE DEVENES) من اليمين إلى اليسار: كورينا كازانوفا، المستشارة الفدرالية، آلان بيرسيه وزير الشؤون الداخلية، أولي ماورر وزير الدفاع، دوريس لويتهارد وزيرة النقل والإتصالات والطاقة، ديديي بوركهالتر رئيس الكنفدرالية الجديد ووزير الخارجية، سيمونيتا سوماروغا وزيرة العدل والشرطة، إيفلين فيدمر - شلومبف وزيرة المالية، يوهان شنايدر - أمّـان وزير الإقتصاد.

الصورة الرسمية للحكومة الفدرالية لعام 2013 (التقطها Ulrich Liechti)

من اليمين إلى اليسار: كورينا كازانوفا، المستشارة الفدرالية دوريس لويتهارد وزيرة النقل والإتصالات والطاقة، آلان بيرسيه وزير الشؤون الداخلية، أولي ماورر رئيس الكنفدرالية الجديد ووزير الدفاع، إيفلين فيدمر - شلومبف وزيرة المالية، ديديي بوركهالتر وزير الخارجية، سيمونيتا سوماروغا، وزيرة العدل والشرطة، يوهان شنايدر - أمّـان وزير الاقتصاد.

الصورة الرسمية للحكومة الفدرالية لعام 2012 (التقطتها Corinne Glanzmann) من اليمين إلى اليسار: كورينا كازانوفا، المستشارة الفدرالية، ، آلان بيرسيه، وزير الشؤون الداخلية، سيمونيتا سوماروغا، وزيرة العدل والشرطة، دوريس لويتهارد، وزيرة النقل والإتصالات والطاقة، إيفلين فيدمر - شلومبف وزيرة المالية ورئيسة الكنفدرالية، أولي ماورر وزير الدفاع، ديديي بوركهالتر وزير الخارجية، يوهان شنايدر - أمّـان وزير الاقتصاد.

الصورة الرسمية لعام 2011 (التقطتها Monika Flueckiger) من اليمين إلى اليسار: يوهان شنايدر - أمّـان وزير الإقتصاد، ديديي بوركالتر وزير الشؤون الداخلية، دوريس لويتهارد وزيرة النقل والإتصالات والطاقة، ميشلين كالمي - ري رئيسة الكنفدرالية لعام 2011 ووزيرة الخارجية، إيفلين فيدمر - شلومبف وزيرة المالية، أولي ماورر وزير الدفاع والرياضة وحماية السكان، سيمونيتا سوماروغا وزيرة العدل والشرطة، وأخيرا كورينا كازانوفا المستشارة الفدرالية. (REUTERS/Federal Chancellery/Monika Flueckiger)

الصورة الرسمية لعام 2010 (التقطها Alex Spichale) من اليمين إلى اليسار: موريتس لوينبرغر، وزير النقل والاتصالات والطاقة، دوريس لويتهارد، رئيسة الكنفدرالية ووزيرة الاقتصاد، هانس - رودولف ميرتس، وزير المالية، ميشلين كالمي - ري، وزيرة الخارجية، أولي ماورر، وزير الدفاع والرياضة وحماية السكان، إيفلين فيدمر - شلومبف، وزيرة العدل والشرطة، كورينا كازانوفا، المستشارة الفدرالية، وأخيرا ديديي بوركالتر، وزير الشؤون الداخلية. ((Keystone/Handout/Alex Spichale

تهركيبة الحكومة السويسرية في 1 نوفمبر 2009 (الصورة ملتقطة من طرف ميكائيل ستاهل) من اليسار إلى اليمين: أولي ماورر، وزير الدفاع، ميشلين كالمي - ري، وزيرة الخارجية، موريتس لوينبرغر، وزير النقل والاتصالات والطاقة، هانس رودولف ميرتس، رئيس الكنفدرالية ووزير المالية، دوريس ليوتهارد، وزير الاقتصاد، باسكال كوشبان، وزير الشؤون الداخلية، إيفلين فيدمر شلومبف، وزيرة العدل والشرطة، وأخيرا كورينا كازانوفا، المستشارة الفدرالية. ((Keystone/Handout/Michael Stahl

صورة فوتوغرافية ملتقطة من طرف بياتريس دوفين ودومينيك بوتنر - 2008 الوزراء والمستشارة هم الوحيدون الذين ينظرون إلى عدسة المصورين. من اليسار إلى اليمين: إيفلين فيدمر - شلومبف وموريتس لوينبرغر وميشلين كالمي - ري ورئيسة الكنفدرالية لعام 2008 باسكال كوشبان وسامويل شميد ودوريس لويتهارد وهانس - رودولف ميرتس ومستشارة الكنفدرالية كورينا كازانوفا. (Keystone/chancellerie fédérale)

صورة فوتوغرافية ملتقطة من طرف بياتريس دوفين ودومينيك بوتنر - 2008 نفس الوزراء والمسشارة بدون الجمهور. من اليسار إلى اليمين: إيفلين فيدمر - شلومبف وموريتس لوينبرغر وميشلين كالمي - ري ورئيس الكنفدرالية لعام 2008 باسكال كوشبان وسامويل شميد ودوريس ليوتهارد وهانس - رودولف ميرتس ومستشارة الكنفدرالية كورينا كازانوفا. (Keystone/chancellerie fédérale)

صورة فوتوغرافية ملتقطة من طرف جولي دو تريبولي - 2007 من اليسار إلى اليمين: دوريس ليوتهارد وكريستوف بلوخر وموريتس لوينبرغر ورئيسة الكنفدرالية ميشلين كالمي - ري وباسكال كوشبان وسامويل شميد وهانس - رودولف ميرتس ومستشارة الكنفدرالية آن ماري هوبر - هوتس. (Keystone/chancellerie fédérale)

صورة ملتقطة من طرف قسم الفوتوغرافيا من المدرسة العليا للفن في زيورخ - 2006 (Hochschule für Gestaltung und Kunst) من اليسار إلى اليمين: دوريس ليوتهارد وكريستوف بلوخر وباسكال كوشبان والرئيس موريتس لوينبرغر وميشلين كالمي - ري وسامويل شميد هانس - رودولف ميرتيس والمستشارة آن ماري هوبر - هوتس.(Keystone/chancellerie fédérale)

صورة ملتقطة من طرف المصور الفوتوغرافي مارك لاتزيل - 2005 من اليسار إلى اليمين: هانس رودولف ميرتس وميشلين كالمي - ري وباسكال كوشبان وسامويل شميد، رئيس الكنفدرالية وموريتس لوينبرغر وجوزيف دايس وكريستوف بلوخر ومستشارة الكنفدرالية آن ماري هوبر - هوتس. (Keystone/chancellerie fédérale)

صورة ملتقطة من طوبياس مادورين - 2004 من اليسار إلى اليمين: موريتس لوينبرغر وسامويل شميد وباسكال كوشبان، ورئيس الكنفدرالية جوزيف دايس وميشلين كالمي - ري وكريستوف بلوخر ومستشارة الكنفدرالية آن ماري هوبر - هوتس وهانس - رودولف ميرتس. (Keystone/chancellerie fédérale)

صورة ملقتطة من سامويل ميزراشي - 2003 من اليسار إلى اليمين: روت ميتسلر وجوزيف دايس وكاسبار فيليغر وميشلين كالمي - ري وموريتس لوينبرغر وسامويل شميد ومستشارة الكنفدرالية آن ماري هوبر - هوتس وباسكال كوشبان، رئيس الكنفدرالية. (Keystone/chancellerie fédérale)

صورة ملتقطة من طرف ريتو كامينيش - 2002 من اليسار إلى اليمين: جوزيف دايس وباسكال كوشبان وموريتس لوينبرغر وكاسبار فيليغر، رئيس الكنفدرالية وروت ميتسلر وروت درايفوس وسامويل شميد ومستشارة الكنفدرالية آن ماري هوبر - هوتس. (Keystone/chancellerie fédérale)

صورة ملتقطة من طرف إدوارد ريبن - 2001 من اليسار إلى اليمين: مستشارة الكنفدرالية آن ماري هوبر - هوتس وجوزيف دايس وباسكال كوشبان وكاسبار فيليغر وموريتس لوينبرغر، رئيس الكنفدرالية وروت درايفوس وروت ميتسلر وسامويل شميد. (Keystone/chancellerie fédérale)

صورة ملتقطة من طرف ماساتو يوكوياما - 2000 من اليسار إلى اليمين: جوزيف دايس وروت درايفوس وروت ميتسلر وباسكال كوشبان وآن ماري هوبر - هوتس، مستشارة الكنفدرالية. في الصف الأول: موريس لوينبرغر، وأدولف أوغي، رئيس الكنفدرالية وكاسبار فيليغر. (Keystone/chancellerie fédérale)

صورة ملتقطة من طرف ماساتو يوكوياما - 1999 من اليسار إلى اليمين. في الصف الأول: موريتس لوينبرغر وأدولف أوغي وروت درايفوس، رئيسة الكنفدرالية وكاسبار فيليغر. في الصف الثاني: روت ميتسلر وباسكال كوشبان وجوزيف دايس ومستشار الكنفدرالية فرانسوا كوشبان. (Keystone/chancellerie fédérale)

مصور مجهول - 1999 من اليسار إلى اليمين: باسكال كوشبان وفلافيو كوتي وأدولف أوغي وروت درايفوس، رئيسة الكنفدرالية وأرنولد كولر ومستشار الكنفدرالية فرانسوا كوشبان وكاسبار فيليغر وموريتس لوينبرغر. (Keystone/chancellerie fédérale)

مصور مجهول - يونيو 1998 من اليسار إلى اليمين: موريتس لوينبرغر وكاسبار فيليغر وباسكال كوشبان ومستشار الكنفدرالية فرانسوا كوشبان. الجالسون: أدولف أوغي وروت درايفوس وفلافيو كوتي، رئيس الكنفدرالية وأرنولد كولر. (Keystone/chancellerie fédérale)

مصور مجهول - 1998 من اليسار إلى اليمين (إلى الأمام): مستشار الكنفدرالية فرانسوا كوشبان وفلافيو كوتي، رئيس الكنفدرالية وروت درايفوس وأرنولد كولر، وجون باسكال دولامورا. إلى الخلف: موريتس لوينبرغر وكاسبار فيليغر وأدولف أوغي. (Chancellerie fédérale)