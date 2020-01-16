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أموال مُكتسبة بطرق غير مشروعة سويسرا تُعيد أصولا مُصادرة إلى تركمانستان

صورة بالأبيض والأسود لوزير المالية السويسري السابق أوتّو شتيخ خلال حفل استقبال في أوزبكستان

في عام 1993، أدى وزير المالية السويسري أوتو شتيخ (على اليسار) زيارة إلى أربع دول في آسيا الوسطى، بما في ذلك تركمانستان، التي تشكل مجتمعة كتلة تصويت برعاية سويسرا في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. (هذه الصورة من الأرشيف التقطت للوزير شتيخ في أوزبكستان).

(Keystone/Str)

تقول سويسرا إنها ستعيد 1.3 مليون دولار (حوالي 1.26 مليون فرنك سويسري) من الأموال المُصادرة إلى تركمانستان، ومن المقرر أن تُستخدم في شراء أدوية.

هذ القرار يأتي في إطار السياسة المنتهجة من طرف برن والقاضية بإعادة الأصول المُكتسبة بطرق غير مشروعة التي يتم مُصادرتها في سويسرا، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية رابط خارجيفي برن.

وينص اتفاق تم التوقيع عليه يوم الأربعاء 15 يناير الجاري على أن يتم تحويل الأموال لفائدة مشروع صحي يُدار من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث سيُستخدم لشراء أدوية مُضادة لمرض السّل.

وقالت الوزارة في بيانها: "من خلال التعاون في هذا المشروع، تهدف تركمانستان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى تقديم رعاية صحية فعالة وعالية الجودة، وضمان وصول الفئات الأفقر في المجتمع التركمانستاني إلى الخدمات الصحية التي يحتاجونها".

وأضافت أن إعادة الأموال ستُفيد سكان البلد الكائن في آسيا الوسطى وأنها تستند إلى مبادئ الشفافية والمُساءلة. إضافة إلى ذلك، تُسهم هذه الإعادة بشكل إيجابي في تنفيذ سياسة الأمم المتحدة المتعلقة بالتنمية المستدامة.

يُشار إلى أن تركمانستان تنتمي إلى كتلة تصويت سويسرارابط خارجي في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ومرفق البيئة العالمية.

swissinfo.ch/ك.ض

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