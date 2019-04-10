هذا المحتوى تم نشره يوم 10 أبريل, 2019 04:00 م

أصدر قضاة المحكمة الفدرالية حكما غير مسبوق في تاريخ الديمقراطية المباشرة في سويسرا. (© Keystone/Laurent Gillieron)

وافقت المحكمة الفدرالية على اعتراض يدعو إلى ابطال نتائج مبادرة شعبية وإعادة التصويت عليها. ويتعلّق الأمر بنص مثير للجدل يطالب برفع "الحيف الضريبي على المتزوجين" عرض في تصويت فدرالي قبل ثلاث سنوات. ويحدث هذا لأوّل مرة في تاريخ نظام الديمقراطية المباشرة في سويسرا.

القضاة يقولون إن الحكومة قد فشلت في توفير المعلومات الصحيحة للناخبين حول نص المبادرة الهادف إلى تحقيق المساواة بين الأزواج المتعاقدين وغير المتعاقدين في المعاملة الضريبية، وفقا لبيان صادر عن المحكمة الفدرالية يوم الأربعاء 10 أبريل الجاريرابط خارجي.

وقبل عاميْن، اعترفت الحكومة بنشرها بيانات احصائية خاطئة حول عدد الأسر التي يمكن أن تستفيد من مشروع الإصلاح. وبدلا من إيراد رقم 80.000 زوج متعاقد أو مسجّل كان عليها نشر العدد الصحيح لمن وهو 454.000 أسرة.



وقد رفضت مبادرة "رفع الحيف الضريبي على المتزوّجين" التي أطلقها الحزب الديمقراطي المسيحي بفارق ضئيل في الأصوات خلال اقتراع وطني نظمته سويسرا في فبراير 2016.

وتقدّم هذا الحزب الوسطي باعتراض على نتيجة التصويت في يونيو 2018، وقال إن حملة الحكومة التي عارضت المبادرة كانت تستند إلى إحصاءات خاطئة.

وهذه هي المرة الاولى في التاريخ السويسري الحديث التي تقضي فيها المحكمة الفدرالية (أعلى سلطة قضائية في البلاد) بإلغاء تنيجة اقتراع فدرالي، وفقا للمستشارية الفدرالية.

وسبق للمحكمة الفدرالية أن رفضت طلب إلغاء نتيجة اقتراع حول مشروع إصلاح النظام الضريبي الخاص بالشركات، مدعية بأن إعادة تنظيم هذا الإقتراع من شأنه النيل من الأمن القانوني.



وبالعودة إلى القرن التاسع عشر، نجد أن مجلس النواب ألغى نتيجة اقتراع حفّته أعمال عنف وعمليات ارهاب وتخويف للناخبين. كان قد نظّمه كانتون تيتشينو في عام 1854.

swissinfo.ch/ع.ع

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

× إغلاق حقوق النشر جميع الحقوق محفوظة . فكل محتوى موقع swissinfo.ch محفوظ الحقوق، وغير مُصرح به إلا للاستخدام الخاص فقط . ويتطلب أي استخدام آخر لمحتوى الموقع غير الاستخدام المذكور أعلاه، لا سيما التوزيع، والتعديل، والنقل، والتخزين، والنسخ موافقة كتابية مسبقة من موقع swissinfo.ch. إذا كنت ترغب في استخدام محتوى الموقع بأي شكل من هذه الأشكال، برجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: contact@swissinfo.ch وبخصوص الاستخدام لأغراض خاصة، لا يُسمح إلا باستخدام الروابط التشعبية المؤدية إلى محتوى معين، ووضعها على الموقع الإلكتروني الخاص بك أو الموقع الإلكتروني لأي أطراف خارجية. ولا يجوز تضمين محتوى موقع swissinfo.ch إلا في بيئة خالية من الإعلانات دون أي تعديلات. وتُمنح رخصة أساسية غير حصرية لا يمكن نقلها وتسري سريانًا خاصًا على كل البرامج والحافظات والبيانات ومحتوياتها المتاحة للتنزيل من على موقع swissinfo.ch. وتُمنح هذه الرخصة بشرط التحميل لمرة واحدة وحفظ البيانات المذكورة على أجهزة خاصة. وتظل باقي الحقوق الأخرى ملكية خاصة لموقع swissinfo.ch. ويُمنع منعًا باتًا بيع أو المتاجرة باستعمال هذه البيانات على وجه الخصوص. إعادة استخدام هذه المادة حكم تاريخي يجبر سويسرا على إعادة التصويت على مبادرة "رفع الحيف الضريبي" 10 أبريل 2019 - آخر تحديث - 16:00 وافقت المحكمة الفدرالية على اعتراض يدعو إلى ابطال نتائج مبادرة شعبية وإعادة التصويت عليها. ويتعلّق الأمر بنص مثير للجدل يطالب برفع "الحيف الضريبي على المتزوجين" عرض في تصويت فدرالي قبل ثلاث سنوات. ويحدث هذا لأوّل مرة في تاريخ نظام الديمقراطية المباشرة في سويسرا. القضاة يقولون إن الحكومة قد فشلت في توفير المعلومات الصحيحة للناخبين حول نص المبادرة الهادف إلى تحقيق المساواة بين الأزواج المتعاقدين وغير المتعاقدين في المعاملة الضريبية، وفقا لبيان صادر عن المحكمة الفدرالية يوم الأربعاء 10 أبريل الجاري. وقبل عاميْن، اعترفت الحكومة بنشرها بيانات احصائية خاطئة حول عدد الأسر التي يمكن أن تستفيد من مشروع الإصلاح. وبدلا من إيراد رقم 80.000 زوج متعاقد أو مسجّل كان عليها نشر العدد الصحيح لمن وهو 454.000 أسرة. وقد رفضت مبادرة "رفع الحيف الضريبي على المتزوّجين" التي أطلقها الحزب الديمقراطي المسيحي بفارق ضئيل في الأصوات خلال اقتراع وطني نظمته سويسرا في فبراير 2016. وتقدّم هذا الحزب الوسطي باعتراض على نتيجة التصويت في يونيو 2018، وقال إن حملة الحكومة التي عارضت المبادرة كانت تستند إلى إحصاءات خاطئة. وهذه هي المرة الاولى في التاريخ السويسري الحديث التي تقضي فيها المحكمة الفدرالية (أعلى سلطة قضائية في البلاد) بإلغاء تنيجة اقتراع فدرالي، وفقا للمستشارية الفدرالية. وسبق للمحكمة الفدرالية أن رفضت طلب إلغاء نتيجة اقتراع حول مشروع إصلاح النظام الضريبي الخاص بالشركات، مدعية بأن إعادة تنظيم هذا الإقتراع من شأنه النيل من الأمن القانوني. وبالعودة إلى القرن التاسع عشر، نجد أن مجلس النواب ألغى نتيجة اقتراع حفّته أعمال عنف وعمليات ارهاب وتخويف للناخبين. كان قد نظّمه كانتون تيتشينو في عام 1854.