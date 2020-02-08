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سياسة فدرالية

اقتراع 9 فبراير 2020 الناخبون السويسريون يدلون بأصواتهم حول التمييز والسكن

يدلي الناخبون السويسريون يوم الأحد بأصواتهم حول موضوعيْن، يتعلّق الأوّل بإستفتاء حول قانون يجرّم التمييز بسبب الميول الجنسية، ويتعلّق الثاني بمبادرة شعبية تدعو الحكومة للتدخّل من أجل تشجيع تشييد المساكن التي تكون في متناول أصحاب الدخل المحدود وصيانتها. 

مبادرتان أمام الناخبين: السكن المدعوم والتمييز بسبب الجنس

مبادرتان أمام الناخبينيوم 9 فبراير 2020: السكن المدعوم والتمييز بسبب الميول الجنسية.

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ويجرّم قانون العقوبات في سويسرا التمييز على أساس اللون أو الدين أو العرق. ويريد البرلمان والحكومة الآن تعزيز هذا القانون المناهض للتمييز وتضمينه أيضا تجريم التمييز على أساس الميول الجنسية. لكن أطراف أخرى اعتبرت هذه الخطوة غير كافية، وأطلقت استفتاء يطالب بأن يشمل هذا القانون تجريم التمييز على أساس الهوية الجنسانية، أي بالنسبة للأشخاص المتحولين جنسياً أو ثنائيي الجنس. 

ديمقراطية مباشرة ما هو الاستفتاء؟

(ميكيلي أندينا، swissinfo.ch)

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وتطالب مبادرة شعبية أخرى الحكومة بأن تعمل على أن يكون 10% على الأقل من الشقق الجديدة من المساكن المشيدّة من طرف التعاونيات السكنية. وبحسب اللجنة التي أطلقت هذه المبادرة، من شأن ذلك توفير سكن في متناول الفئات محدودة الدخل. وقد أوصى كل من البرلمان والحكومة برفض هذه المبادرة. 

ديمقراطية مباشرة ما هي "المبادرة الشعبية" أو "مبادرة المواطنين"؟

(ميكالي أندينا، swissinfo.ch)

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وستظل مراكز الإقتراع مفتوحة يوم الأحد إلى حدود منتصف النهار  (بحسب التوقيت المحلّي في سويسرا). ومن المتوقّع بداية ظهور النتائج الأوّلية انطلاقا من الساعة 12.30. وأظهر آخر استطلاع للرأي أجرى بطلب من هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية قبل ثلاثة أسابيع من يوم الإقتراع أن أغلبية كبيرة من الناخبين تؤيّد القانون المناهض للتمييز على أساس الميول الجنسية، بينما انقسمت الآراء بشأن المبادرة الداعية إلى تشجيع المساكن المدعومة.

سبر الآراء الثاني قبل اقتراع 9 فبراير دعم مستمر لقانون مكافحة التمييز على أساس الميول الجنسية وتراجع التأييد للمساكن المدعومة

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