يدلي الناخبون السويسريون يوم الأحد بأصواتهم حول موضوعيْن، يتعلّق الأوّل بإستفتاء حول قانون يجرّم التمييز بسبب الميول الجنسية، ويتعلّق الثاني بمبادرة شعبية تدعو الحكومة للتدخّل من أجل تشجيع تشييد المساكن التي تكون في متناول أصحاب الدخل المحدود وصيانتها.
ويجرّم قانون العقوبات في سويسرا التمييز على أساس اللون أو الدين أو العرق. ويريد البرلمان والحكومة الآن تعزيز هذا القانون المناهض للتمييز وتضمينه أيضا تجريم التمييز على أساس الميول الجنسية. لكن أطراف أخرى اعتبرت هذه الخطوة غير كافية، وأطلقت استفتاء يطالب بأن يشمل هذا القانون تجريم التمييز على أساس الهوية الجنسانية، أي بالنسبة للأشخاص المتحولين جنسياً أو ثنائيي الجنس.
وتطالب مبادرة شعبية أخرى الحكومة بأن تعمل على أن يكون 10% على الأقل من الشقق الجديدة من المساكن المشيدّة من طرف التعاونيات السكنية. وبحسب اللجنة التي أطلقت هذه المبادرة، من شأن ذلك توفير سكن في متناول الفئات محدودة الدخل. وقد أوصى كل من البرلمان والحكومة برفض هذه المبادرة.
وستظل مراكز الإقتراع مفتوحة يوم الأحد إلى حدود منتصف النهار (بحسب التوقيت المحلّي في سويسرا). ومن المتوقّع بداية ظهور النتائج الأوّلية انطلاقا من الساعة 12.30. وأظهر آخر استطلاع للرأي أجرى بطلب من هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية قبل ثلاثة أسابيع من يوم الإقتراع أن أغلبية كبيرة من الناخبين تؤيّد القانون المناهض للتمييز على أساس الميول الجنسية، بينما انقسمت الآراء بشأن المبادرة الداعية إلى تشجيع المساكن المدعومة.