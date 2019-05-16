هذا المحتوى تم نشره يوم 16 مايو, 2019 11:43 ص

بعيدا عن سن التقاعد: الوزيران كارين كيلير سوتر (على اليسار) وألان بيرسيه خلال عرض المقترحات الحكومية في الندوة الصحفية المشترك التي عُقدت يوم الأربعاء 15 مايو 2019 في برن.

(Keystone / Anthony Anex)

أعلنت الحكومة السويسرية عن تدابير لمساعدة العمال المقيمين في البلاد على الوصول بشكل أفضل إلى سوق العمل. كما تم تحديد خطط لمساعدة من يفقد وظيفته في سن متقدّم على العثور على أخرى.



هذه الإجراءاترابط خارجي، التي قدمها يوم الأربعاء 15 مايو الجاري وزير الشؤون الداخلية آلان بيرسيه ووزيرة العدل والشرطة كارين كيلير-سوتر لوسائل الإعلام، هي جزء من الجهود المبذولة للتكيّف مع القوى العاملة المتقدمة في العمر والقواعد الجديدة التي تجبر أصحاب العمل على إعطاء الأولوية للعمال المقيمين في سويسرا.

تتناول العديد من الأفكار المطروحة مسألة كبار السن الذين يُكافحون من أجل العودة إلى سوق العمل بعد الاستغناء عن خدماتهم، وتشمل تقديم خدمات استشارية مهنية للأشخاص ابتداء من سن الأربعين، وإصدار شهادات للمهارات والتدريب، وبرنامج محدد لإعادة توظيف كبار السن العاطلين عن العمل.

وقال الوزيران إنّ من يفقد عمله بعد سن الستين ويكون في صدد استنفاذ حقوق تأمين البطالة سيحصل على إمكانية محدودة للوصول إلى برامج التدريب.



ومن المخطط أيضًا تقديم "منحة انتقالية" جديدة لتغطية الاحتياجات الأساسية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا والذين استنفدوا علاوات البطالة المستحقة. ومن المنتظر أن يكون هذا المقترح الذي ستُصيغه وزارة الشؤون الداخلية قبل طرحه للتشاور على الأطراف المعنية، مُتاحًا لمن عملوا (ودفعوا ضرائب) لمدة 20 عامًا على الأقل، والذين لا يملكون ثروة أو أصولاً تزيد قيمتها على 100.000 فرنك.



وفقا لتقديرات الحكومة، قد يصل الحد الأقصى للمبالغ المحتملة إلى 58.350 فرنكاً في السنة للشخص الواحد، كما سيكون هناك نحو 1.600 شخص مؤهلين للحصول على هذه المنحة في عام 2018، أما التكلفة الإجمالية فسوف تصل إلى حوالي 95 مليون فرنك.

الأولوية للمتواجدين في سويسرا



من أجل الحيلولة دون اضطرار أرباب العمل للبحث عن عمال مهرة خارج سويسرا، تهدف بعض الأفكار المطروحة أيضًا إلى تحسين فرص العمال الأجانب الموجودين بعدُ في سويسرا بالفعل.

في هذا السياق، سيتم توسيع برنامج إدماجي يهدف إلى إعداد اللاجئين الشبان للحصول على وظائف ودخول سوق العمل ليشمل طالبي اللجوء الشبان القادمين إلى سويسرا؛ بينما سيتم تمويل مشروع تجريبي يهدف إلى تشجيع أرباب العمل على تدريب اللاجئين أو طالبي اللجوء بمبلغ 11.4 مليون فرنك على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

Keystone-SDA/ث.س

Neuer Inhalt Horizontal Line

تابعُونا على إنستغرام تابعُونا على إنستغرام

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

× إغلاق حقوق النشر جميع الحقوق محفوظة . فكل محتوى موقع swissinfo.ch محفوظ الحقوق، وغير مُصرح به إلا للاستخدام الخاص فقط . ويتطلب أي استخدام آخر لمحتوى الموقع غير الاستخدام المذكور أعلاه، لا سيما التوزيع، والتعديل، والنقل، والتخزين، والنسخ موافقة كتابية مسبقة من موقع swissinfo.ch. إذا كنت ترغب في استخدام محتوى الموقع بأي شكل من هذه الأشكال، برجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: contact@swissinfo.ch وبخصوص الاستخدام لأغراض خاصة، لا يُسمح إلا باستخدام الروابط التشعبية المؤدية إلى محتوى معين، ووضعها على الموقع الإلكتروني الخاص بك أو الموقع الإلكتروني لأي أطراف خارجية. ولا يجوز تضمين محتوى موقع swissinfo.ch إلا في بيئة خالية من الإعلانات دون أي تعديلات. وتُمنح رخصة أساسية غير حصرية لا يمكن نقلها وتسري سريانًا خاصًا على كل البرامج والحافظات والبيانات ومحتوياتها المتاحة للتنزيل من على موقع swissinfo.ch. وتُمنح هذه الرخصة بشرط التحميل لمرة واحدة وحفظ البيانات المذكورة على أجهزة خاصة. وتظل باقي الحقوق الأخرى ملكية خاصة لموقع swissinfo.ch. ويُمنع منعًا باتًا بيع أو المتاجرة باستعمال هذه البيانات على وجه الخصوص. إعادة استخدام هذه المادة مزيد من الدعم الحكومي للاجئين ولكبار السن العاطلين عن العمل 16 مايو 2019 - آخر تحديث - 11:43 أعلنت الحكومة السويسرية عن تدابير لمساعدة العمال المقيمين في البلاد على الوصول بشكل أفضل إلى سوق العمل. كما تم تحديد خطط لمساعدة من يفقد وظيفته في سن متقدّم على العثور على أخرى. هذه الإجراءات، التي قدمها يوم الأربعاء 15 مايو الجاري وزير الشؤون الداخلية آلان بيرسيه ووزيرة العدل والشرطة كارين كيلير-سوتر لوسائل الإعلام، هي جزء من الجهود المبذولة للتكيّف مع القوى العاملة المتقدمة في العمر والقواعد الجديدة التي تجبر أصحاب العمل على إعطاء الأولوية للعمال المقيمين في سويسرا. تتناول العديد من الأفكار المطروحة مسألة كبار السن الذين يُكافحون من أجل العودة إلى سوق العمل بعد الاستغناء عن خدماتهم، وتشمل تقديم خدمات استشارية مهنية للأشخاص ابتداء من سن الأربعين، وإصدار شهادات للمهارات والتدريب، وبرنامج محدد لإعادة توظيف كبار السن العاطلين عن العمل. وقال الوزيران إنّ من يفقد عمله بعد سن الستين ويكون في صدد استنفاذ حقوق تأمين البطالة سيحصل على إمكانية محدودة للوصول إلى برامج التدريب. ومن المخطط أيضًا تقديم "منحة انتقالية" جديدة لتغطية الاحتياجات الأساسية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا والذين استنفدوا علاوات البطالة المستحقة. ومن المنتظر أن يكون هذا المقترح الذي ستُصيغه وزارة الشؤون الداخلية قبل طرحه للتشاور على الأطراف المعنية، مُتاحًا لمن عملوا (ودفعوا ضرائب) لمدة 20 عامًا على الأقل، والذين لا يملكون ثروة أو أصولاً تزيد قيمتها على 100.000 فرنك. وفقا لتقديرات الحكومة، قد يصل الحد الأقصى للمبالغ المحتملة إلى 58.350 فرنكاً في السنة للشخص الواحد، كما سيكون هناك نحو 1.600 شخص مؤهلين للحصول على هذه المنحة في عام 2018، أما التكلفة الإجمالية فسوف تصل إلى حوالي 95 مليون فرنك. الأولوية للمتواجدين في سويسرا من أجل الحيلولة دون اضطرار أرباب العمل للبحث عن عمال مهرة خارج سويسرا، تهدف بعض الأفكار المطروحة أيضًا إلى تحسين فرص العمال الأجانب الموجودين بعدُ في سويسرا بالفعل. في هذا السياق، سيتم توسيع برنامج إدماجي يهدف إلى إعداد اللاجئين الشبان للحصول على وظائف ودخول سوق العمل ليشمل طالبي اللجوء الشبان القادمين إلى سويسرا؛ بينما سيتم تمويل مشروع تجريبي يهدف إلى تشجيع أرباب العمل على تدريب اللاجئين أو طالبي اللجوء بمبلغ 11.4 مليون فرنك على مدى السنوات الثلاث المقبلة.