هذا المحتوى تم نشره يوم 03 فبراير, 2020 02:51 م

صورة التقطت يوم 19 يونيو 2019 لطفل مصاب بمرض السرطان مع والدته في أحد مستشفيات طهران. تضم المساعدات السويسرية شحنة من أدوية السرطان والأدوية اللازمة لعمليات زرع الأعضاء. (Keystone)

رحبت إيران بقناة إنسانية سويسرية لجلب الغذاء والدواء إلى البلاد، لكنها قللت من أهميتها السياسية في سياق الخلاف القائم بينها وبين الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية عن وزير الخارجية جواد ظريف قوله: "هذه خطوة صغيرة ونحن نشكر الحكومة السويسرية على جهودها (....) لكن هذه القناة ليست علامة على حسن نوايا الولايات المتحدة على الإطلاق".

ويأتي هذا التصريح بعد أن أعلنت الحكومة السويسرية والولايات المتحدة الأسبوع الماضي عن انطلاق عمليات تجريبية للمساعدة في إمداد إيران - التي تعاني من عقوبات اقتصادية فرضتها واشنطن - بسلع سويسرية.

ويهدف المشروع، الذي بدأ الإعداد له منذ أواخر عام 2018، إلى توفير قناة آمنة لإيصال مساعدات أساسية إلى إيران دون انتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على الجمهورية الإسلامية.

وقالت الحكومة السويسرية إن أول تجربة بدأت يوم الخميس 30 يناير 2019 بدفع مبدئي لتكلفة إرسال شحنة من أدوية السرطان والأدوية اللازمة لزراعة الأعضاء إلى إيران بقيمة 2.3 مليون يورو (أي ما يعادل 2.5 مليون فرنك سويسري).

ويوم الجمعة 31 يناير 2019، أشاد السفير الأمريكي في سويسرا إد ماك مولن بالبرنامج وصرح لقناة الإذاعة والتلفزيون العمومية الناطقة بالألمانية SRF: "للمرة الأولى في التاريخ، يُمكننا أن نكون على يقين من وصول المساعدات فعلاً إلى الشعب الإيراني، ومن عدم اختلاسها من طرف النظام".

من جهته، قال آرفين بولينغر، من أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية إن السلطات السويسرية "فخورة وسعيدة" بهذه القناة، وأن نُسخة منها أوسع نطاقا لتمكين شركات سويسرية من ممارسة الأعمال في إيران بشكل آمن ستكون جاهزة في وقت قريب أيضا.

وقال بولينغر: "لا تزال هناك بعض الأسئلة التقنية والقانونية التي يجب أن يتم توضيحها مع الولايات المتحدة، ولكن الأمر لن يستغرق سوى أسابيع قليلة".

يُذكر أن المواد الغذائية والأدوية والإمدادات الإنسانية الأخرى معفاة من العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على إيران في عام 2019 في أعقاب انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق الدولي الذي تم التوصل إليه سنة 2015 بشأن البرنامج النووي الإيراني.

يُذكر أن الإجراءات الأمريكية التي تستهدف جميع قطاعات الاقتصاد الإيراني، بدءاً بمبيعات النفط ووصولا إلى عمليات الشحن والأنشطة المالية، منعت العديد من البنوك الأجنبية من القيام بأعمال تجارية مع الجمهورية الإسلامية - بما في ذلك الصفقات الإنسانية – فيما يُواجه النظام الإيراني منذ أشهر حركة احتجاجات شعبية.

للتذكير، تقوم سويسرا منذ عام 1980 برعاية مصالح الولايات المتحدة في إيران ومصالح إيران في الولايات المتحدة.

Reuters/م.ا. و ك.ض

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

× إغلاق حقوق النشر جميع الحقوق محفوظة . فكل محتوى موقع swissinfo.ch محفوظ الحقوق، وغير مُصرح به إلا للاستخدام الخاص فقط . ويتطلب أي استخدام آخر لمحتوى الموقع غير الاستخدام المذكور أعلاه، لا سيما التوزيع، والتعديل، والنقل، والتخزين، والنسخ موافقة كتابية مسبقة من موقع swissinfo.ch. إذا كنت ترغب في استخدام محتوى الموقع بأي شكل من هذه الأشكال، برجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: contact@swissinfo.ch وبخصوص الاستخدام لأغراض خاصة، لا يُسمح إلا باستخدام الروابط التشعبية المؤدية إلى محتوى معين، ووضعها على الموقع الإلكتروني الخاص بك أو الموقع الإلكتروني لأي أطراف خارجية. ولا يجوز تضمين محتوى موقع swissinfo.ch إلا في بيئة خالية من الإعلانات دون أي تعديلات. وتُمنح رخصة أساسية غير حصرية لا يمكن نقلها وتسري سريانًا خاصًا على كل البرامج والحافظات والبيانات ومحتوياتها المتاحة للتنزيل من على موقع swissinfo.ch. وتُمنح هذه الرخصة بشرط التحميل لمرة واحدة وحفظ البيانات المذكورة على أجهزة خاصة. وتظل باقي الحقوق الأخرى ملكية خاصة لموقع swissinfo.ch. ويُمنع منعًا باتًا بيع أو المتاجرة باستعمال هذه البيانات على وجه الخصوص. إعادة استخدام هذه المادة طهران لا تزال حذرة بشأن القناة الإنسانية السويسرية 03 فبراير 2020 - آخر تحديث - 14:51 رحبت إيران بقناة إنسانية سويسرية لجلب الغذاء والدواء إلى البلاد، لكنها قللت من أهميتها السياسية في سياق الخلاف القائم بينها وبين الولايات المتحدة. ونقلت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية عن وزير الخارجية جواد ظريف قوله: "هذه خطوة صغيرة ونحن نشكر الحكومة السويسرية على جهودها (....) لكن هذه القناة ليست علامة على حسن نوايا الولايات المتحدة على الإطلاق". ويأتي هذا التصريح بعد أن أعلنت الحكومة السويسرية والولايات المتحدة الأسبوع الماضي عن انطلاق عمليات تجريبية للمساعدة في إمداد إيران - التي تعاني من عقوبات اقتصادية فرضتها واشنطن - بسلع سويسرية. ويهدف المشروع، الذي بدأ الإعداد له منذ أواخر عام 2018، إلى توفير قناة آمنة لإيصال مساعدات أساسية إلى إيران دون انتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على الجمهورية الإسلامية. وقالت الحكومة السويسرية إن أول تجربة بدأت يوم الخميس 30 يناير 2019 بدفع مبدئي لتكلفة إرسال شحنة من أدوية السرطان والأدوية اللازمة لزراعة الأعضاء إلى إيران بقيمة 2.3 مليون يورو (أي ما يعادل 2.5 مليون فرنك سويسري). ويوم الجمعة 31 يناير 2019، أشاد السفير الأمريكي في سويسرا إد ماك مولن بالبرنامج وصرح لقناة الإذاعة والتلفزيون العمومية الناطقة بالألمانية SRF: "للمرة الأولى في التاريخ، يُمكننا أن نكون على يقين من وصول المساعدات فعلاً إلى الشعب الإيراني، ومن عدم اختلاسها من طرف النظام". من جهته، قال آرفين بولينغر، من أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية إن السلطات السويسرية "فخورة وسعيدة" بهذه القناة، وأن نُسخة منها أوسع نطاقا لتمكين شركات سويسرية من ممارسة الأعمال في إيران بشكل آمن ستكون جاهزة في وقت قريب أيضا. وقال بولينغر: "لا تزال هناك بعض الأسئلة التقنية والقانونية التي يجب أن يتم توضيحها مع الولايات المتحدة، ولكن الأمر لن يستغرق سوى أسابيع قليلة". يُذكر أن المواد الغذائية والأدوية والإمدادات الإنسانية الأخرى معفاة من العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على إيران في عام 2019 في أعقاب انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق الدولي الذي تم التوصل إليه سنة 2015 بشأن البرنامج النووي الإيراني. يُذكر أن الإجراءات الأمريكية التي تستهدف جميع قطاعات الاقتصاد الإيراني، بدءاً بمبيعات النفط ووصولا إلى عمليات الشحن والأنشطة المالية، منعت العديد من البنوك الأجنبية من القيام بأعمال تجارية مع الجمهورية الإسلامية - بما في ذلك الصفقات الإنسانية – فيما يُواجه النظام الإيراني منذ أشهر حركة احتجاجات شعبية. للتذكير، تقوم سويسرا منذ عام 1980 برعاية مصالح الولايات المتحدة في إيران ومصالح إيران في الولايات المتحدة.