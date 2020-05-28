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جنيف الدولية

مؤسّسها سويسري منظمة الصحة العالمية تطلق مؤسسة جديدة لجمع التبرعات في جنيف

الواجهة الرئيسية لمقر منظمة الصحة العالمية في جنيف

من المنتظر أن تكون المؤسسة الجديدة مُكمّلة لتمويل منظمة الصحة العالمية ولن تُعوّض المساهمات السنوية المقدمة من طرف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

(Keystone / Martial Trezzini)

أطلقت منظمة الصحة العالمية كيانا مستقلاً لتقديم المنح يحمل تسمية "مؤسسة منظمة الصحة العالمية" ومن المنتظر أن سيقوم بجمع الأموال من المصادر الخاصة للمساعدة على مواجهة التحديات الصحية القائمة على المستوى العالمي.

المؤسسةرابط خارجي التي تم إطلاقها يوم الأربعاء 27 مايو الجاري في جنيف ستُساعد منظمة الصحة العالمية على بلوغ أهدافها المُعنونة بـ "المليارات الثلاثة" وتشمل حماية مليار شخص من حالات الطوارئ الصحية، وتوسيع التغطية الصحية الشاملة إلى مليار شخص وضمان حياة تتسم بالصحة والرفاهية لمليار شخص بحلول عام 2023.

المؤسسة الجديدة تهدف إلى جذب الأموال من جهات فاعلة لا تستهدفها منظمة الصحة العالمية عادةً، مثل القطاع الخاص والمحسنين الأسخياء. وهي تأمل في أن تكون قادرة على الإسهام بمليار دولار (حوالي 970 مليون فرنك سويسري) في الجهود التي تبذها منظمة الصحة العالمية على مدى السنوات الثلاث إلى الأربع القادمة.

في السياق، اتضح أن طوماس زيلتنر، الرئيس السابق للمكتب الفدرالي للصحة العامة كان أحد القائمين الرئيسيين على إنشاء المؤسسة وأنه عضو في مجلسها التأسيسي.

وفي بيان صادر عنه، قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمي: "إن إعلان اليوم هو تتويج لأكثر من عامين من التحضير والعمل الجاد من قبل عدد لا يحصى من الأفراد والمنظمات الشريكة. أود أن أشكر البروفيسور طوماس زيلتنر على قيادته لهذه المغامرة المُذهلة وتأسيس المنظمة".

وبحسب زيلتنر، فإن ما يصل إلى 80٪ من التبرعات التي ستقوم المؤسسة بجمعها سيتم توجيهها مباشرةً إلى أمانة منظمة الصحة العالمية والباقي إلى الشركاء. ومن المنتظر أن سيتم تعيين مدير تنفيذي للمؤسسة في وقت قريب.

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Keystone-SDA/ك.ض

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