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نتائج اقتراعات 23 سبتمبر 2018

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Vote September 23, 2018


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The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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