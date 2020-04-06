هذا المحتوى تم نشره يوم 06 أبريل, 2020 01:11 م

كل أسبوعين، تقتل امرأة في سويسرا على يد شريكها والحجر المنزلي قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة. (Keystone / Maurizio Gambarini)

ماذا يحدث عندما تكون أبواب المنزل موصدة على جانٍ وضحية؟ إذا كان الأمل في وقف جائحة كورونا يكمن في التزام الأشخاص بالبقاء في المنزل، فإن هذا الانعزال يسمح للأزواج العنيفين بالانفراد بالضحية أكثر من أي وقت مضى. المنظمات السويسرية تحث ضحايا العنف المنزلي على التحرك وطلب المساعدة قبل فوات الآوان.

ابق في المنزل! يتم بث هذه الرسالة في كل مكان كأهم إجراء لمكافحة جائحة Covid-19، وذلك في سويسرا والعديد من البلدان الأخرى. ينطلق هذا الإجراء من أن المنزل هو مكان آمن ومريح. لكن الكثيرين وخاصة النساء، يتعرضن للعنف المنزلي والحجر الصحي هو بمثابة كابوس لهن.



تقول ميريام زوفري، مديرة منظمة "التضامن مع النساء" Solidarité Femmesرابط خارجي : في منطقة بيل: "نحن في وضع متناقض: يُطلب من الناس البقاء في منازلهن، لكن بالنسبة لضحايا العنف المنزلي فإن البقاء في المنزل أكثر خطورة من الخروج". منذ أن فرضت الحكومة السويسرية قيودًا على حرية الحركة لاحتواء الفيروس التاجي، تراجع الإقبال على الخط الساخن المخصص لمساعدة النساء ضحايا العنف.



ووفقًا ميريام زوفري، فإن هذا المؤشر ليس علامة جيدة للأسف: "نعتقد أن النساء المعزولات الآن مع الرجال العنيفين لم يعد لديهن فرصة لطلب المساعدة". من أجل التواصل مع خدمات الدعم، التي ما تزال متاحة، يجب أن تتمكن الضحايا من الهروب من سيطرة الزوج العنيف.



هل تجعله العزلة عنيفا؟



هناك مخاوف أيضاَ من تصاعد العنف بسبب الانعزال في المنزل. تقول مديرة منظمة "التضامن مع النساء: "الحجر الصحي يمثل تحديًا لجميع العائلات، فهو يزيد الضغط على الأسرة ويمكن أن يزيد من الخلل داخلها". بالإضافة إلى ذلك، تضع أزمة الفيروس التاجي بعض الأسر في وضع مالي هش، مما يزيد من التوتر وخطر الصراع".

لتجنب الأسوأ ، فإن أهم شيء هو الإقدام على طلب المساعدة في الوقت المناسب. تدعو زوفري الجميع لتحمل المسؤولية وتنوه: "الأشخاص الذين قد يصبحون عنيفين يمكنهم أيضًا طلب المساعدة، خاصة من المنظمات التي تعمل مع الأشخاص العنيفين". بشكل عام، تنصح مديرة منظمة "التضامن مع النساء" بالخروج وممارسة الرياضة أو الحصول على بعض الهواء النقي، عندما تزداد الأمور سوءاَ.

على المستوى الوطني، لا تظهر الأرقام زيادة في العنف المنزلي. لكن بينما انخفضت المكالمات في منطقة بيل حتى الآن، فإن منظمات دعم الضحايا الأخرى سجلت بالفعل ارتفاع حالات العنف. هذا هو الحال في مركز الاستشارة الذي تديره بيا أليمان في مدينة زيورخ. والتي أوضحت في مقابلة مع موقع واتسون رابط خارجيالإخباري: "يمكن لأي شخص أن يتأثر بالوضع الجديد. ومع ذلك، فإن الخطر أكبر بالنسبة للأسر التي لديها العديد من الأطفال ويقيمون في شقة صغيرة وليس لدى الأهل ظروف عمل مستقرة".



التجربة الصينية



إدراكا لهذه المشكلة، أنشأت الحكومة السويسرية مجموعة عمل برئاسة المكتب الفدرالي للمساواة بين الجنسين (FOGE). مجموعة العمل مسؤولة عن تقييم الوضع بانتظام والنظر في التدابير التي ينبغي اتخاذها في حالة زيادة العنف المنزلي. وأشارت الحكومة في بيان صحفيرابط خارجي إلى أن مراكز الكانتونات المتخصصة في مساعدة الضحايا تعمل على دوام الساعة.

Neuer Inhalt اشتراك في النشرة الاخبارية كي لا تفوتك أهمّ مقالاتنا: اشترك في النشرة الإخبارية الأسبوعية الآن!

الدروس المستفادة من حالة الإغلاق التام بسبب الفيروس التاجي في الصين، ليست مشجعة من ناحية العنف المنزلي، حيث أدى الحجر الصحي إلى تفاقم المشكلة، كما جاء في مقال في صحيفة لا تريبون دي جنيفرابط خارجي. وكتبت الصحيفة السويسرية بأنه في الصحافة الصينية تكثر شهادات النساء المعنّفات أو المعتدى عليهن أو المختطفات". كما تشهد إيطاليارابط خارجي، حيث يخضع جميع المواطنين للحجر الصحي الصارم، زيادة في العنف المنزلي. العزلة قد تظهر في بعض الأحيان الجانب الأسوأ في الإنسان.



هل أنتِ أو أنت في خطر؟ عناوين لخدمات المساعدة في سويسرا

لضحايا العنف: في حالة الطورائ: الشرطة: رقم الهاتف 117 www.polizei.ch

الإسعاف: رقم الهاتف 144 www.erstehilfe.ch معلومات وعناوين للحصول على مشورة مجانية مع الحفاظ على السرية في جميع أنحاء سويسرا: https://www.opferhilfe-schweiz.ch/de/رابط خارجي عناوين ملاجئ النساء والملاجئ الأخرى: https://opferhilfe-schweiz.ch/de/wo-finde-ich-hilfe/رابط خارجي https://opferhilfe-schweiz.ch/de/was-ist-opferhilfe/schutz/رابط خارجي https://frauenhaus-schweiz.ch/رابط خارجي https://www.violencequefaire.ch/languages/de/de-disputeرابط خارجي

للأشخاص الذين يمارسون العنف: http://www.fvgs.ch/home.htmlرابط خارجي نهاية الإطار التوضيحي



(نقلته من الإنجليزية: مي المهدي)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

× إغلاق حقوق النشر جميع الحقوق محفوظة . فكل محتوى موقع swissinfo.ch محفوظ الحقوق، وغير مُصرح به إلا للاستخدام الخاص فقط . ويتطلب أي استخدام آخر لمحتوى الموقع غير الاستخدام المذكور أعلاه، لا سيما التوزيع، والتعديل، والنقل، والتخزين، والنسخ موافقة كتابية مسبقة من موقع swissinfo.ch. إذا كنت ترغب في استخدام محتوى الموقع بأي شكل من هذه الأشكال، برجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: contact@swissinfo.ch وبخصوص الاستخدام لأغراض خاصة، لا يُسمح إلا باستخدام الروابط التشعبية المؤدية إلى محتوى معين، ووضعها على الموقع الإلكتروني الخاص بك أو الموقع الإلكتروني لأي أطراف خارجية. ولا يجوز تضمين محتوى موقع swissinfo.ch إلا في بيئة خالية من الإعلانات دون أي تعديلات. وتُمنح رخصة أساسية غير حصرية لا يمكن نقلها وتسري سريانًا خاصًا على كل البرامج والحافظات والبيانات ومحتوياتها المتاحة للتنزيل من على موقع swissinfo.ch. وتُمنح هذه الرخصة بشرط التحميل لمرة واحدة وحفظ البيانات المذكورة على أجهزة خاصة. وتظل باقي الحقوق الأخرى ملكية خاصة لموقع swissinfo.ch. ويُمنع منعًا باتًا بيع أو المتاجرة باستعمال هذه البيانات على وجه الخصوص. إعادة استخدام هذه المادة عندما يصبح الحجر الصحي سجناً لضحايا العنف المنزلي كاتي رومي Katy Romy 06 أبريل 2020 - آخر تحديث - 13:11 ماذا يحدث عندما تكون أبواب المنزل موصدة على جانٍ وضحية؟ إذا كان الأمل في وقف جائحة كورونا يكمن في التزام الأشخاص بالبقاء في المنزل، فإن هذا الانعزال يسمح للأزواج العنيفين بالانفراد بالضحية أكثر من أي وقت مضى. المنظمات السويسرية تحث ضحايا العنف المنزلي على التحرك وطلب المساعدة قبل فوات الآوان. ابق في المنزل! يتم بث هذه الرسالة في كل مكان كأهم إجراء لمكافحة جائحة Covid-19، وذلك في سويسرا والعديد من البلدان الأخرى. ينطلق هذا الإجراء من أن المنزل هو مكان آمن ومريح. لكن الكثيرين وخاصة النساء، يتعرضن للعنف المنزلي والحجر الصحي هو بمثابة كابوس لهن. تقول ميريام زوفري، مديرة منظمة "التضامن مع النساء" Solidarité Femmes : في منطقة بيل: "نحن في وضع متناقض: يُطلب من الناس البقاء في منازلهن، لكن بالنسبة لضحايا العنف المنزلي فإن البقاء في المنزل أكثر خطورة من الخروج". منذ أن فرضت الحكومة السويسرية قيودًا على حرية الحركة لاحتواء الفيروس التاجي، تراجع الإقبال على الخط الساخن المخصص لمساعدة النساء ضحايا العنف. ووفقًا ميريام زوفري، فإن هذا المؤشر ليس علامة جيدة للأسف: "نعتقد أن النساء المعزولات الآن مع الرجال العنيفين لم يعد لديهن فرصة لطلب المساعدة". من أجل التواصل مع خدمات الدعم، التي ما تزال متاحة، يجب أن تتمكن الضحايا من الهروب من سيطرة الزوج العنيف. هل تجعله العزلة عنيفا؟ هناك مخاوف أيضاَ من تصاعد العنف بسبب الانعزال في المنزل. تقول مديرة منظمة "التضامن مع النساء: "الحجر الصحي يمثل تحديًا لجميع العائلات، فهو يزيد الضغط على الأسرة ويمكن أن يزيد من الخلل داخلها". بالإضافة إلى ذلك، تضع أزمة الفيروس التاجي بعض الأسر في وضع مالي هش، مما يزيد من التوتر وخطر الصراع". لتجنب الأسوأ ، فإن أهم شيء هو الإقدام على طلب المساعدة في الوقت المناسب. تدعو زوفري الجميع لتحمل المسؤولية وتنوه: "الأشخاص الذين قد يصبحون عنيفين يمكنهم أيضًا طلب المساعدة، خاصة من المنظمات التي تعمل مع الأشخاص العنيفين". بشكل عام، تنصح مديرة منظمة "التضامن مع النساء" بالخروج وممارسة الرياضة أو الحصول على بعض الهواء النقي، عندما تزداد الأمور سوءاَ. على المستوى الوطني، لا تظهر الأرقام زيادة في العنف المنزلي. لكن بينما انخفضت المكالمات في منطقة بيل حتى الآن، فإن منظمات دعم الضحايا الأخرى سجلت بالفعل ارتفاع حالات العنف. هذا هو الحال في مركز الاستشارة الذي تديره بيا أليمان في مدينة زيورخ. والتي أوضحت في مقابلة مع موقع واتسون الإخباري: "يمكن لأي شخص أن يتأثر بالوضع الجديد. ومع ذلك، فإن الخطر أكبر بالنسبة للأسر التي لديها العديد من الأطفال ويقيمون في شقة صغيرة وليس لدى الأهل ظروف عمل مستقرة". التجربة الصينية إدراكا لهذه المشكلة، أنشأت الحكومة السويسرية مجموعة عمل برئاسة المكتب الفدرالي للمساواة بين الجنسين (FOGE). مجموعة العمل مسؤولة عن تقييم الوضع بانتظام والنظر في التدابير التي ينبغي اتخاذها في حالة زيادة العنف المنزلي. وأشارت الحكومة في بيان صحفي إلى أن مراكز الكانتونات المتخصصة في مساعدة الضحايا تعمل على دوام الساعة. الدروس المستفادة من حالة الإغلاق التام بسبب الفيروس التاجي في الصين، ليست مشجعة من ناحية العنف المنزلي، حيث أدى الحجر الصحي إلى تفاقم المشكلة، كما جاء في مقال في صحيفة لا تريبون دي جنيف. وكتبت الصحيفة السويسرية بأنه في الصحافة الصينية تكثر شهادات النساء المعنّفات أو المعتدى عليهن أو المختطفات". كما تشهد إيطاليا، حيث يخضع جميع المواطنين للحجر الصحي الصارم، زيادة في العنف المنزلي. العزلة قد تظهر في بعض الأحيان الجانب الأسوأ في الإنسان. هل أنتِ أو أنت في خطر؟ عناوين لخدمات المساعدة في سويسرا لضحايا العنف: في حالة الطورائ: الشرطة: رقم الهاتف 117 www.polizei.ch الإسعاف: رقم الهاتف 144 www.erstehilfe.ch معلومات وعناوين للحصول على مشورة مجانية مع الحفاظ على السرية في جميع أنحاء سويسرا: https://www.opferhilfe-schweiz.ch/de/ عناوين ملاجئ النساء والملاجئ الأخرى: https://opferhilfe-schweiz.ch/de/wo-finde-ich-hilfe/ https://opferhilfe-schweiz.ch/de/was-ist-opferhilfe/schutz/ https://frauenhaus-schweiz.ch/ https://www.violencequefaire.ch/languages/de/de-dispute للأشخاص الذين يمارسون العنف: http://www.fvgs.ch/home.html