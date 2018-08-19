لوّح وزير الدفاع السويسري غي بارميلان بفكرة تقاسم الموارد مع البلدان الأخرى للإستجابة لحالات الطوارئ مثل الحرائق والجفاف.
واقترح وزير الدفاع السويسري في مقابلة نُشرت في العدد الأسبوعي من صحيفة "نويه تسوخر تسايتونغ" يوم الاحد 19 أغسطس 2018 انشاء مجموعة موارد مشتركة مع بلدان أخرى يمكن التحكّم فيها وتوجيهها في حالات الطوارئ. واستشهد في ذلك بمثال المروحيات السويسرية التي ساعدت في مكافحة الحرائق في البرتغال في العام الماضي. ويرى أن انشاء هذا التجمّع المشترك من شأنه أن يعزّز هذا التعاون.
برميلان أقرّ بأن المضي في تفعيل هذا المقترح يتطلّب وضع آلية لتقاسم التكاليف، وأنه سوف يناقش هذا المقترح مع المدراء العسكريين في الكانتونات.
الوزير أشار كذلك إلى أن دور الجيش لم يتغيّر على الرغم من تزايد مخاطر التغيّرات المناخية. وما تغيّر، حسب رأيه، هو زيادة حجم طلبات المساعدة بسبب الجفاف وحرائق الغابات والإنهيارات الأرضية. وكان على الجيش أن يتدخّل مؤخرا ليزوّد مراعي الأبقار على المرتفعات الجبلية بالمياه بسبب ظروف الجفاف.
وذكّر المسؤول السويسري أيضا بأن الجيش قد يستخدم المزيد من المروحيات في حالات الطوارئ كالإنهيار الأرضي التي حدث في قرية بوندو بشرق سويسرا العام الماضي. وبالفعل، جميع طائرات الهيليكوبتر من طراز سوبر بوما التابعة للجيش شاركت في عملية النجدة في أعقاب الكارثة. وفي سياق متصل، اقترح بارميلان اقتناء طائرات من طراز كانادير لمكافحة حرائق الغابات، لأن الجيش السويسري أي طائرة من هذا النوع.
swissinfo.ch/ac