تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

Society

الجريمة وعمليات المراقبة السلطات السويسرية تلجأ للمرة الأولى إلى استخدام برامج التجسس

صورة لشاشة حاسوب فوق منضدة

في عام 2019، التجأت سلطات الادعاء السويسرية إلى مراقبة الاتصالات في حوالي 1.5% من جميع القضايا الجنائية التي نظرت فيها.

(© Keystone )

يشير التقرير السنوي حول عمليات المراقبة في سويسرا لعام 2019 إلى استخدام برامج مراقبة تتحكم بها الدولة، والمعروفة باسم غوفوير "GovWare"، لأول مرة منذ أن تم الترخيص باللجوء إليها في عام 2018.

أعلنت سلطات القضاء الجنائي وجهاز الاستخبارات الفدراليرابط خارجي عن استخدامها لبرامج التجسس لأول مرة، وذلك في 12 عملية تم استكمالها قبل نهاية عام 2019. وتتعلق معظم الحالات التي استخدم فيها التجسس بجرائم خطيرة قد تكون فيها حياة الأشخاص على المحك وتؤدي إلى إلحاق أذى جسدي، وبارتكاب انتهاكات خطيرة لقانون المخدرات على حد السواء.

منذ أول مارس 2018، أصبح من الممكن في سويسرا استخدام برامج التجسس والهوائيات المخفية للتنصت على المحادثات أو تحديد موقع الهواتف المحمولة (باستخدام جهاز آي إم إس آي كاتشر). واستخدم المحققون هذا النوع من الأجهزة 103 مرة في عام 2019 مقارنة بـ 84 مرة في عام 2018. وكان الهدف من معظم هذه التدخلات الكشف عن جرائم مخدرات خطيرة والقيام بعمليات بحث عاجلة عن أشخاص مفقودين.

بشكل عام، زاد عدد الأوامر الصادرة بتنفيذ عمليات المراقبة بنسبة 15% تقريبًا لتصل إلى ما مجموعه 8666 أمر (في التفصيل: انخفضت المراقبة في الوقت الحقيقي للمحادثات الهاتفية والبريد الإلكتروني بنسبة 15% ولكن المراقبة بأثر رجعي بما في ذلك البحث الميداني باستخدام الهوائيات قفزت بمقدار الربع).

من بين 544781 مخالفة مسجلة في إحصائيات الجرائم لدى أجهزة الشرطة، لجأت سلطات الادعاء إلى مراقبة الاتصالات في حوالي 1.5% من القضايا، وكانت النسبة أعلى بكثير بالنسبة للجرائم والمخالفات التي تشكل خطراً جماعياً (11.3%).

في عام 2019، بلغت التكلفة الإجمالية لعمليات المراقبة 31.5 مليون فرنك مقارنة بـ 28.5 مليون فرنك في عام 2018.

المراقبة ثم المعاقبة «تعميمٌ لانعدام الثّقة بنكهةٍ أخلاقيّة»

يوم الأحد الماضي 25 نوفمبر، أيَّدَ حوالي ثُلثي الناخبين لجوء التأمينات الاجتماعية إلى استخدام مفتّشين خواص. فهل يوجد لدى السويسريين نزوع للمراقبة؟ ...

Keystone-SDA/ث.س

وسوم

Neuer Inhalt

Horizontal Line

Instagram FR

Rejoins-nous sur Instagram

Rejoins-nous sur Instagram

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك